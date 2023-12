Die Burg in Otterswang soll zur Eventlocation werden. Das zumindest ist der Plan der neuen Besitzer. Ihr Bauantrag für den Umbau dafür wurde im Sommer allerdings wegen zu vieler offener Fragen vertagt. Der Grund liegt vor allem in der Parkplatzsituation vor Ort. Nun hat der Gemeinderat erneut über den Antrag diskutiert - und eine umstrittene Entscheidung gefällt.

Gleich zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung meldete sich ein Anlieger der Straße bei der Burg zu Wort. „Wir haben die Sorge, dass der ganze Weg und vielleicht auch unsere Ausfahrt zugeparkt wird“, sagte er. Denn bei großen Events könnten bis zu 200 Besucher zur „Burg3“ strömen. Die Frage, wo die alle parken sollen, hatte den Gemeinderat im Juli dazu veranlasst, die Entscheidung zu vertagen.

Stellplätze für Autos Knackpunkt

Die Besitzer der Burg haben ihren Antrag seitdem leicht angepasst und das Landratsamt hat eine klare Aussage getroffen: So sei der Antrag nun genehmigungsfähig, sagte Simon Rueß vom Stadtbauamt. Denn rechtlich hängt die benötigte Anzahl an Stellplatz von der Größe der Location ab. Demnach müssten, inklusive der Parkplätze für die Wohneinheit, 17,5 Parkmöglichkeiten entstehen. Geplant sind laut dem Antrag 24.

Empfohlene Artikel Neue Feier-Location Burg Otterswang kann künftig für Events gemietet werden q Bad Schussenried

Freiwillig hätten die Bauherren zudem angeboten, einen Shuttlebus vom Bahnhof in Bad Schussenried anzubieten. Für diesen hätten sie auch nachgewiesen, dass er an der Burg wenden kann. „Da fährt keiner nach Schussenried an den Bahnhof, um zu parken“, argumentierte jedoch Gemeinderat Urban Federspieler (Freie Wähler). „Wir werden oben massiven Verkehr bekommen“, prophezeite er.

Das sagt der Gemeinderat

Diese Sorge teilten einige im Gemeinderat. Auch Peter Vollmer, Fraktionssprecher der Bürgerlichen Wählerliste, gab zu bedenken, dass bei bis zu 200 Besuchern doch eine sehr viel höhere Zahl von Parkplätzen nötig sein könnte. „Das Baurecht ist eins, die Realität ist oft eine andere und das kann man in Bad Schussenried zuhauf sehen.“ Gleichzeitig sagte er jedoch auch: „Es ist zu begrüßen, dass die Burg wieder Leben erhält.“

Diese zwei Seiten sah auch Frank Spähn, Fraktionssprecher der Freien Wähler im Gemeinderat: Einerseits die Belange der Anwohner, andererseits die Öffentlichkeit, „die hier eine Gastronomie gewinnen kann, die unsere Region lebenswert macht“, sagte er. Für ihn würden die Vorteile daher überwiegen.

Ortschaftsrat äußert sich kritisch

Im Ortschaftsrat war das Anliegen bereits einen Tag zuvor besprochen worden. Ortsvorsteherin Danielle Schäfer erläuterte, dass der Rat viele der Änderungen im Antrag begrüßt hätte, aber immer noch zu viele Fragen offen seien, gerade zur Parkplatzsituation. „Da hat der Ortschaftsrat noch zusätzliche Informationen vermisst, aber der Rat wollte den Bauantrag nicht ablehnen.“ Er habe die Entscheidung daher vertagt.

Wir gehen davon aus, dass das Landratsamt der Empfehlung des Gemeinderats folgen wird und wir in Kürze die Baugenehmigung erhalten. Inhaber Oliver Gölz

Im Gemeinderat versprach Bürgermeister Achim Deinet, bei der nächsten Verkehrsschau zumindest anzusprechen, ob nicht zumindest eine klare Parkregelung für die Straße bei der Burg möglich sei, „um allen Seiten gerecht zu werden“. Er sagte jedoch auch, dass das das Maximale sei, was er tun könne, bevor den Antrag zur Abstimmung gab. Ein Großteil der Gemeinderäte enthielt sich, doch bei drei Gegenstimmen und sieben Ja-Stimmen wurde der Antrag schlussendlich angenommen.

Das sagen die neuen Inhaber

Die neuen Inhaber, Melanie und Oliver Gölz, waren bei der Gemeinderatssitzung ebenfalls anwesend. Sie sind froh, dass es nun bald offiziell losgehen kann. „Wir gehen davon aus, dass das Landratsamt der Empfehlung des Gemeinderats folgen wird und wir in Kürze die Baugenehmigung erhalten“, sagte Oliver Gölz ein paar Tage später. Auf eigenes Risiko hatte das Paar bereits in den vergangenen Wochen und Monaten mit jenen Arbeiten begonnen, die auch schon ohne Baugenehmigung erfolgen dürfen.

Die Zeit drängt, spätestens im März oder April soll es losgehen. Anfragen für Hochzeiten, Jahrgängerfeiern und Geburtstage gebe es schon viele. Die Gäste erwarte bis dahin eine komplett modernisierte Burg im gemütlich-rustikalen Stil, so Gölz. Die komplette Kaffeeeinrichtung werde entfernt, die sanitären Anlagen und die Technik erneuert. Einen Kaffeebetrieb wie früher werde es nicht geben. Je nachdem, ob sie eine Gaststättengenehmigung erhalten würden, könne es aber sein, dass die Burg an einzelnen Tagen tagsüber Events für die Öffentlichkeit veranstalte. Das sei jedoch noch offen.