Straßensperrungen wegen Pferde- und Krämermarkt

In Bad Schussenried findet Freitag und Samstag, 1. und 2. Dezember, der Pferde- und Krämermarkt statt.

Für den Gesamtverkehr ist daher laut Mitteilung der Stadtverwaltung die Wilhelm-Schussen-Straße zwischen dem Einmündungsbereich Kirchweg (Netto-Discount) und dem Einmündungsbereich Aulendorfer Straße vollständig gesperrt.

Die Anlieger der Wilhelm-Schussen-Straße werden gebeten, ihre Fahrzeuge am Freitag vor 06.30 Uhr aus dem Marktbereich herauszufahren, da später keine Möglichkeit mehr besteht.

Zudem werden am Freitag und Samstag die Bushaltestellen in der Stadt (Bürgerstüble, Raiffeisenbank, Bahnhofstraße) wegen des Markts ganztägig nicht angefahren. Eine Ausweichhaltestelle ist in der Robert-Bosch-Straße bei der Gaststätte Schinderhannes eingerichtet. Der Bus fährt dann direkt über die Umgehungsstraße zum Bahnhof. Auch bei der Rückfahrt vom Bahnhof werden die Haltestellen im Stadtgebiet nicht angefahren.