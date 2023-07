Stadt Schussenried kauft der Kirche in Steinhausen die Kita ab

Es ist eine gute Nachricht für alle Familien in Bad Schussenried und Ingoldingen: Die Stadt Schussenried und die Kirchengemeinde St. Peter und Paul haben eine Lösung in dem Konflikt um den Kindergarten in Steinhausen gefunden. Die Stadt hat das Kindergartengebäude der Kirche abgekauft und wird ihn künftig auch betreiben. Die Stadtverwaltung teilte am Dienstag mit, der Kaufvertrag sei bereits notariell beurkundet. Damit ist sichergestellt, dass es auch künftig einen Kindergarten in dem Schussenrieder Teilort geben wird.

Die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Steinhausen ist sehr klein. Entsprechend niedrig sind die Einnahmen durch die Kirchensteuer. Gleichzeitig steigen die laufenden Kosten für den Betrieb eines Kindergartens seit Jahren. Hinzu kommt, dass das Gebäude des Kindergartens einige Schäden aufweist und dringend saniert werden muss. Für die Kirchengemeinde wurde es daher immer schwieriger, die steigenden Kosten zu schultern.

Was bisher geschah

Seit Längerem gab es daher Diskussionen darüber, welchen Anteil dieser laufenden und Sanierungskosten die Kirche anteilig übernehmen sollte und wie viel die Stadt schultert. Denn es ist die einzige Kita in Steinhausen, die zudem auch noch Kindern aus Muttensweiler besucht wird.

Die Stadt hatte bereits vor etwa zwei Jahren angeboten, das Gebäude des Kindergartens zu erwerben, um dann das Gebäude zu sanieren. So lange es noch der Kirche gehörte, fand sich im Gemeinderat keine Mehrheit dazu, die Sanierungskosten zu übernehmen. Die Kirche wiederum sah die Stadt dennoch in der Pflicht, dringende Arbeiten zu übernehmen und zu bezahlen, da die Bereitstellung von Betreuungsplätzen eine städtische Aufgabe ist.

Wie es nun weitergeht

Laut Stadtverwaltung hat es nun einige Zeit gedauert, bis der Kaufvertrag unterschrieben werden konnte, weil dieser von der Kirchengemeinde mit dem katholischen Verwaltungszentrum Biberach und der Diözese in Rottenburg abgestimmt werden musste.

„Wir sind sehr froh, dass wir nun eine gute Lösung für die Kinder, Eltern und das Personal gefunden haben, die eine nahtlose Fortsetzung der guten Betreuungsqualität für Steinhauser und Muttensweiler Kinder ermöglicht“, erklärten Pfarrer Baburaj Kakkassery und Bürgermeistermeister Achim Deinet beim Beurkundungstermin in Biberach. Neben dieser rein das Gebäude betreffenden, eigentumsrechtlichen Regelung wurde darüber hinaus vereinbart, dass mittelfristig auch die Trägerschaft des Kindergartens in die Zuständigkeit der Stadt wechseln werden.