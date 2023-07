Stadt Schussenried anonym wegen Tierquälerei angezeigt

Anonym ist beim Biberacher Kreisveterinäramt eine Anzeige gegen die Schussenrieder Stadtverwaltung eingegangen. Diese lässt das zweite Jahr in Folge Schafe die Flächen in den zehn Regenrückhaltebecken im Sommer abgrasen.

Die Sorge der Person, die die Stadt angezeigt und zuvor mehrere Beschwerdebriefe geschrieben hat: Die Schafe könnten bei einem plötzlichen Starkregen ertrinken. Zudem hätten sie auf den Wiesen nicht genug Futter und Wasser.

Vor ein paar Wochen gingen die ersten anonymen Beschwerden im Rathaus in Bad Schussenried ein. Anonyme Briefe landen in der Regel „direkt im Reißwolf“, erklärt Bürgermeister Achim Deinet, denn wenn kein Absender zu seinen Aussagen stehe, könne die Stadt in keinen Dialog treten. Dass anonyme Beschwerden in den vergangenen Jahren so stark zugenommen haben, ärgert ihn sehr. Normalerweise würde er auf solche deswegen nicht reagieren.

Zu wenig Wasser und Futter?

In diesem Fall ist die Lage dennoch anders, denn inzwischen haben die vermeintlichen Tierschützer offiziell Anzeige erstattet beim Kreisveterinäramt Biberach und die Vorwürfe, die inzwischen im Raum stehen, sind vielfältig.

Die „besorgten Bürger“, wie die anonymen Schreiber sich in einem der Briefe nennen, kritisierten, dass die Schafe, als sie im Regenrückhaltebecken in Roppertsweiler weideten, zu wenig Wasser im Trog gehabt hätten und dass der Zaun an einer Stelle kaputt sei. Zudem seien die Tiere viel zu lange in diesem Becken gewesen und hätten dort nicht mehr ausreichend Futter gefunden.

Die Bewohner hätten daraufhin das Wasser nachgefüllt, die Tiere würden aber dennoch Hunger leiden. All dies seien Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. In einem Brief vom 9. Juli drohten die Verfasser, an die Presse zu gehen.

Das sagt der Schafhalter

Landwirt und Schafhalter Erik Leipersberger weist die Vorwürfe zurück. Seine Schafe weiden momentan in dem Rückhaltebecken im Neubaugebiet St. Martinsesch. Es ist heiß an diesem Tag, doch den Tieren scheint dies nichts auszumachen. Verteilt liegen sie im Schatten unter den kleinen Bäumen, die den Beckenrand säumen, im Gras. Als sie sehen, dass ihr Besitzer mit einem Trog Futter das eingezäunte Gelände betreten, rennen sie ihm entgegen.

Schafe sind sehr genügsame Tiere. Wenn ein Wassertrog mal für ein paar Stunden nicht gefüllt ist, ist das nicht schlimm. Erik Leipersberger

„Schafe sind sehr genügsame Tiere. Wenn ein Wassertrog mal für ein paar Stunden nicht gefüllt ist, ist das nicht schlimm. Aber ich schaue natürlich trotzdem jeden Tag nach ihnen und achte darauf, dass immer ausreichend Futter und Wasser vorhanden ist“, versichert er. In der Regel würden die Schafe ein paar Tage oder maximal eine Woche auf einer Fläche bleiben und dann woanders hingebracht werden.

So sind die Becken konzipiert

Jedes der Rückhaltebecken ist ähnlich angelegt: In der Mitte befindet sich eine tiefer gelegene, mehrere Meter breite und lange Mulde, die an einem trockenen Tag wie eine ganz normale Wiese aussieht. Auf halber Höhe befindet sich ein grauer viereckiger Kasten, der Regenüberlauf. Wenn es stark regnet, läuft zuerst die Mulde in der Mitte voll. Sobald das Wasser steigt, fließt es in den Überlauf und von dort in einen unterirdischen Kanal.

Wenn es stark regnet, fahre ich nachts raus, doch bisher war das noch nie ein Problem. Erik Leipersberger

Über dem Überlauf befindet sich der Rand des Beckens, der breit genug ist, dass mehrere Schafe sich dort aufhalten können. „Wenn es stark regnet, fahre ich nachts raus, doch bisher war das noch nie ein Problem“, sagt Leipersberger. „Es muss schon wirklich sehr viel regnen, bis das Wasser überhaupt bis zum Einlauf reicht. Und selbst dann sind die Schafe sicher“, sagt Leipersberger.

In einem der Briefe wird der Stadt unterstellt, sie mache Geld mit dem Leid der Tiere. „Völliger Quatsch“, kommentiert Deinet diese Aussage. „Wir lassen die Schafe auf den Flächen umsonst weiden, denn es ist eine Win–Win–Situation für alle. Diese Flächen wurden mit einem besonderen Untergrund versehen, auf dem Wasser sehr leicht versickern kann. Daher dürfen wir dort mit keinem schweren Gerät mähen, damit der Boden nicht verdichtet wird. Die Schafe entlasten daher unseren Bauhof und die Tiere finden Futter.“

Das sagt das Landratsamt Biberach

Ein Sprecher des Landratsamts Biberach bestätigte, dass beim Kreisveterinäramt eine anonyme Anzeige einging. In dieser sei es jedoch nur darum gegangen, dass die Tiere nicht ausreichend Futter zur Verfügung hätten. „Bei der Kontrolle in der letzten Woche konnte dies bestätigt werden, das Gras war braun und abgefressen, Wasser und Unterstand waren vorhanden“, teilte das zuständige Amt mit.

„Mit dem Schafhalter wurde vereinbart, dass die Schafe schnellstmöglich auf eine andere Wiese verbracht werden. Die erneute Kontrolle am vergangenen Montag ergab, dass die Tiere nicht mehr auf dieser Wiese waren und mittlerweile anderswo untergebracht sind. Damit war für uns der Fall erledigt.“ Laut Stadtverwaltung habe der Tierhalter sowieso vorgehabt, die Tiere in den nächsten Tagen umzusetzen.