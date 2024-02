Runder Tisch: So wird in Bad Schussenried Menschen in Not gezielt geholfen

In den vergangenen anderthalb Jahren hat es in Bad Schussenried drei Mal gebrannt. Mehrere Menschen verloren dabei ihr gesamtes Hab und Gut. In solchen Fällen ist es gut, dass in der Kleinstadt alle sozialen Vereinigungen miteinander vernetzt sind und daher einen kurzen Draht zueinander haben.

Gemeinsam helfen sie Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Damit noch mehr Menschen in Zukunft davon profitieren, soll ein neuer Flyer helfen, das Unterstützernetzwerk „Runder Tisch“ bekannter zu machen. Der Flyer liegt ab sofort überall in der Stadt aus.

Mitglied beim „Runden Tisch“ sind acht soziale Kontaktstellen, die in der Stadt Bad Schussenried und den Ortsteilen tätig sind. Die Fäden laufen bei der Stadtverwaltung zusammen, denn dort erhalten Betroffene direkt Auskünfte und Hilfestellungen rund um die Themen Sozialleistungen und Rente.

Ein weiteres Mitglied ist die Schussenrieder Bürgerstiftung, die in bestimmten Notfällen auch mal spontan finanzielle Unterstützung leisten kann und parallel das ganze Jahr über gezielt Menschen in Not unterstützt. Die Tafel ist an allen Öffnungstagen Anlaufstellen für Menschen mit wenig Geld, weswegen die Mitarbeiter dort schnell erfahren, wem es an etwas mangelt.

Caritas, Johanniter und die Kirchen sind dabei

Bei der Caritas Biberach-Saulgau sind alle richtig, die eine Beratung zu unterschiedlichen sozialen Fragestellungen suchen. Die Johanniter sind zum einen für Menschen da, die sich in der letzten Phase des Lebens befinden und für deren Angehörige. Zudem gehört die Ungarnhilfe zu den Johannitern und diese wiederum verfügen über einen großen Fundus an gebrauchter Kleidung und Haushaltsgegenständen - was sich zum Beispiel bei manchen der Brandopfer als nützlich erwies. Weitere Mitglieder des „Runden Tisch“ sind die katholische Nachbarschaftshilfe, die katholische und evangelische Kirchengemeinde sowie die Schulsozialarbeit.

Wenn wir wie damals alle an einem Strang ziehen, können wir viel gezielter und besser helfen. Birgit Messmer

„Unser Ziel ist es, Menschen in Not möglichst schnell und unbürokratisch zu helfen“, fasst Birgit Messmer zusammen. Sie ist vonseiten der Stadtverwaltung diejenige, die die Aktivitäten des „Runden Tisch“ koordiniert. Bei dem Brand in der Georg-Kaess-Straße im Dezember 2020 zum Beispiel waren acht Familien betroffen.

Das Haus war danach unbewohnbar, zwei Parteien verloren all ihr Hab und Gut. „Für alle acht Parteien musste also Wohnraum gefunden werden“, erklärt sie, „für zwei Alleinstehende zudem Kleidung und alles andere“. Ein Teil der Brandopfer kam bei Freunden und Familien unter, für die anderen organisierte die Stadt eine Unterkunft.

So funktioniert die gemeinsame Hilfe

Zeitnah wurden alle Mitglieder des „Runden Tisch“ kontaktiert und gemeinsam überlegt, wer wie helfen konnte. Über die Johanniter konnte Kleidung und Hausrat zur Verfügung gestellt werden, die Stadt bat die Öffentlichkeit zudem um Hilfe.

Da diese aber keine Spendenbescheinigungen ausstellen darf, nahm die Bürgerstiftung die Geldspenden entgegen und verteilte diese an die Bedürftigen. Spenden gab es zudem seitens der Kirche. Mehrere Einzelhandelsgeschäfte erklärten sich bereit, Gutscheine zu spenden. Die Schulsozialarbeiter kümmerten sich in den darauffolgenden Wochen verstärkt um die betroffenen Kinder.

„Wenn wir wie damals alle an einem Strang ziehen, können wir viel gezielter und besser helfen“, erklärt Messmer. „Und für die Betroffenen ist es viel einfacher, wenn sie nicht selbst für jede Kleinigkeit zu einem anderen Amt laufen müssen.“ Darum ist sie froh, dass das Netzwerk auch nach der Corona-Pandemie weiter besteht. Denn bedürftige Menschen gebe es heute genau so wie damals. Jedoch wüssten viele gar nichts von dem Angebot.

Weitere Freiwillige gesucht

Ein weiteres Manko: Damit die Hilfsorganisationen weiterhin effektiv helfen könnten, brauche es wieder mehr Engagement aus der Bürgerschaft heraus. In der Nachbarschaftshilfe zum Beispiel sind jüngst einige ältere Ehrenamtliche ausgeschieden. Hier fehlt es an neuen, jüngeren Mitarbeitern. Ähnlich sieht es bei anderen ehrenamtlichen Organisationen aus. Neue Freiwillige sucht die Stadt zudem im Bereich der Flüchtlingshilfe. Denn im April/Mai wird die neue Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises in Bad Schussenried eröffnet.

Etwa 70 Geflüchtete, die erst seit ein paar Wochen in Deutschland leben, werden dort dann leben. Sie werden viel Unterstützung brauchen, um zu verstehen, wie das Leben in Deutschland funktioniert. Sei es beim Deutschlernen, bei Behördengängen, um zu lernen, wie der öffentliche Nahverkehr funktioniert und wie man ein Kind in der Schule anmeldet. Wer Interesse hat, sich hier einzubringen, kann am 16. März von 14 bis 16 Uhr zu einem unverbindlichen Treffen ins Törle in den Klosterhof 1 kommen oder sich direkt bei Birgit Messmer in der Stadtverwaltung melden.

Wohnung für Brandopfer gesucht

Nach dem Großbrand vom Dezember 2023 sucht die Stadtverwaltung Schussenried immer noch dringend nach einer Wohnung für die überlebende Bewohnerin des Hauses. Es handelt sich um eine ältere Frau, die auf einen Rollator angewiesen ist. Die Wohnung sollte sich daher im Erdgeschoss oder 1. Stock befinden.

Der Frau droht die Obdachlosigkeit, wenn sie nicht bald eine neue Bleibe findet. Wer eine freie Wohnung hat, kann sich bei Manuela Weishaupt in der Stadtverwaltung melden, Sachgebiet Ordnung und Soziales, Tel. 07583/9401-220, E-Mail [email protected]