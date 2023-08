Sonderführung zum Wassersystem im Kloster Ochsenhausen

Am Sonntag, 20. August, um 15 Uhr findet im Kloster Ochsenhausen die Sonderführung „Oberschwäbische Ingenieurbaukunst“ statt. Eigens für das Themenjahr „Feuer und Wasser. Macht der Elemente“ der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden–Württemberg konzipiert, tauchen die Besucherinnen und Besucher bei diesem Rundgang rund um das Element Wasser in das ausgeklügelte Wassersystem der großen Klosteranlage ein. Das teilt die Klosterverwaltung mit.

Ob für das Mahlen von Getreide, den Betrieb eines Wasserpumpwerks, die Brandbekämpfung oder die Seuchenabwehr — Wasser war schon immer essentiell. Der Krummbach, der in unmittelbarer Nähe zum Kloster fließt, galt als die zentrale Lebensader der monumentalen Klosteranlage.

Die Führung dauert circa eineinhalb Stunden. Um festes Schuhwerk wird gebeten. Erwachsene zahlen 7 Euro, Kinder 3,50 Euro. Maximal 25 Personen können an der Sonderführung teilnehmen. Eine Anmeldung ist im Klostermuseum Ochsenhausen unter 07352/941460 oder per Mail an [email protected] erforderlich.