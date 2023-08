Sonderführung durchs Kloster Schussenried mit fliegendem Pater Mohr

Am Sonntag, 20. August, um 15 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher mit dem fliegenden Pater Mohr auf Entdeckungsreise durch die historischen Räumlichkeiten des Klosters Schussenried begeben. Die Führung ist laut Klosterverwaltung ein Programmpunkt der „Barockwoche“, welche vom 12. bis 20. August in Oberschwaben und im Allgäu stattfindet.

Ein Mann, dessen Geist fliegen konnte: Chorherr Caspar Mohr hatte vor 400 Jahren den festen Plan, dem Menschen das Fliegen beizubringen. Der Pater baute sich im 17. Jahrhundert einen Flugapparat mit Federn und Flügeln und wurde damit um ein Haar der Flugpionier von Oberschwaben — Generationen vor der Erfindung des Zeppelins. Caspar Mohr, ein Genie oder ein Luftikus?

Wilfried Buck schlüpft bei einem unterhaltsamen und humorvollen Gang durch das Kloster in die Rolle des unternehmungslustigen Paters. Die Teilnehmer erwartet eine lebendige Reise in eine heute untergegangene Welt: die der großen Klöster Oberschwabens. Die Führung dauert eineinhalb Stunden. Maximal 25 Personen können an der Sonderführung teilnehmen. Eine Anmeldung bei der Klosterverwaltung Schussenried unter 07583/9269140 ist erwünscht. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder vier Euro. Eine Familienkarte kostet 20 Euro.