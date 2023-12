Noch mehr ein Jahr dauert es, bis die Große Landesausstellung 2025 in Bad Schussenried eröffnet. Unter dem Titel „Uffrur! widmet sie sich dem Bauernkrieg, der sich dann zum 500. Mal jähren wird. Die Vorbereitungen dafür laufen aber schon

Schon ab Januar könnte das in der Stadt auch sichtbar sein. Was genau alles geplant ist, hat ein Team vom Landesmuseum Württemberg in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt.

KI soll Bauernkrieg ein Gesicht geben

„Das Thema ist sehr gut in der Region verankert“, sagte Jan-Christian Warnecke, der für die Gesamtkoordination zuständig ist. Sie würden daher mit einem großen Publikumszuspruch rechnen.

Der Bauernkrieg sei „in Anführungszeichen der erste Auftritt von ,Wutbürgern’“ gewesen. „Es gab damals, ähnlich wie heute, ganz viele negative Zukunftsvorhersagen.“

Mit der Ausstellung will das Landesmuseum nicht nur die Geschichte, Personen und Ereignisse des Krieges aufzeigen, sondern auch die Frage erläutern: „Was war es, das sie dazu gebracht hat aufzubrechen in einen hoffnungslosen Kampf?“

Dafür sollen besonders acht Protagonisten aus den Aufständen in den Blick genommen werden, darunter etwa der bekannte Götz von Berlichingen.

Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) haben diese ein Gesicht und eine Stimme bekommen, um ihre Geschichte zu erzählen. Dafür wurden sie teilweise auch modernisiert. „Wir glauben, dass das eine spannende Attraktion ist, die sich rumsprechen sollte“, sagte Warnecke.

Viele Arbeiten im Kloster schon ab Januar

Damit das alles richtig funktioniert, soll sich besonders im Kloster vorher noch einiges ändern. Die Ausstellungsräume werden technisch ertüchtigt - „Wir ziehen ganz viele neue Kabel“, sagt dazu Peter Bibinger, der die Koordination vor Ort übernimmt - und im Magnus-Kleber-Saal wird die Akustik verbessert.

Auch der Außenbereich bekomme viel Aufmerksamkeit, versprach Bibinger: die Polizeiwache soll saniert und die Gastronomie wieder verpachtet werden. Außerdem soll die gesamte Grünfläche rund um das Kloster zu einem zusammenhängenden Park werden, „in dem man sich einfach wohlfühlt“. Schon im Januar sollen diese Sanierungsarbeiten beginnen.

So soll die Ausstellung ablaufen

Von 26. April bis 5. Oktober 2025 zeigt die Ausstellung dann verschiedene Facetten des Bauernkrieges. Im ersten Obergeschoss sollen die Gründe für die aufstände gezeigt werden, im zweiten Obergeschoss geht es dann um die Ereignisse, Forderungen und die Personen dahinter.

Die KI-Figuren werden gleichzeitig auch in einem Format auf Instagram zu Wort kommen, an dem auch das Museumsdorf Kürnbach beteiligt ist. Ein mobiles Format, das in 20 Gemeinden in ganz Baden-Württemberg Halt macht, ergänzt das Ganze.

Gemeinderat freut sich, aber hat einen Vorschlag

Gemeinderat Wolfgang Dangel ergriff nach der Vorstellung der Pläne das Wort, um auszudrücken, wie sehr sich Bad Schussenried auf die Landesausstellung freuen würde.

„Es wird bestimmt eine tolle Sache, weil viele in Bad Schussenried und Oberschwaeben etwas mit dem Bauernkrieg verbinden“, sagte er. Vor ein paar Jahren sei die Zeit daher auch schon Thema in der Heimatstunde gewesen.

Allerdings hatte er auch einen Wunsch: Wenn die Polizeiwache am Kloster saniert würde, solle auch das Törle restauriert werden, das sehe mindestens genauso schlimm aus. „Wenn man es heute sieht, ist es eine Schande“, sagte er und bekam dafür klopfenden Applaus. Das Team aus Stuttgart versprach die Anmerkung mitzunehmen.