Ein Wohnhaus in der Schulstraße in Bad Schussenried stand am Freitagabend in Flammen. Um 21:48 Uhr meldeten Anwohner den Brand an die Behörden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte es bereits im Obergeschoss des Hauses und die Flammen hatten auf den Dachstuhl übergegriffen. Dank aufmerksamer Nachbarn konnte ein schlafender Bewohner im Erdgeschoss rechtzeitig gerettet werden. Die Feuerwehr musste jedoch einen 74-jährigen Mann aus dem Obergeschoss befreien. Er erlitt schwere Verbrennungen und eine Rauchvergiftung. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Spezialklinik gebracht.

Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 400.000 Euro. Die genaue Brandursache wird von der Kriminalpolizei ermittelt. An dem Einsatz waren insgesamt 80 Feuerwehrleute aus Bad Schussenried, Bad Buchau und Biberach beteiligt, sowie 12 Rettungskräfte.