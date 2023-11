Die nächste Gemeinderatssitzung in Bad Schussenried findet am Donnerstag, 16. November, um 18 Uhr im Großen Saal der Stadthalle statt. Auf der Agenda stehen unter anderem Baugesuche- und anträge, der Breitbandausbau, die Flüchtlingssituation und kommunale Erwartungen an den Bund, die Bestellung Standesbeamtin sowie die Bestätigung der Wahl des Abteilungskommandanten und dessen Stellvertreter der Feuerwehr-Abteilung Otterswang.