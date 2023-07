Rollerfahrer unter Drogen flüchtet vor Kontrolle

Eine Polizeistreife sah am vergangenen Dienstag einen 35–jährigen Mann kurz nach Mitternacht in der Wilhelm–Schussen–Straße auf seinem Motorroller fahren. Als er die Polizeistreife sah, hielt der Fahrer in der Pfarrer–Leube–Straße an und lief weg. Wie die Polizei mitteilt, versteckte sich der Mann im Gebüsch. Als er sich in Sicherheit sah, kehrte er gegen 2 Uhr zu seinem Gefährt zurück. Dort konnten ihn die Beamten vorläufig festnehmen. Nicht nur der Fahrer wurde genauer überprüft, sondern auch sein Zweirad. Die Peugeot war den Angaben des 35–Jährigen zufolge getunt. Weiterhin hatte der 35–Jährige keinen Führerschein. Der Mann schien unter dem Einfluss von Drogen zu stehen.

Das bestätigte der Drogentest. Deshalb musste der Mann mit in eine Klinik. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Der Roller wurde sichergestellt. Nach Durchführung der Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Der 35–Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte wie Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss verantworten.