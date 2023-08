Restplätze im zweiten Online–Schreibseminar

Aufgrund der großen Nachfrage startet im Oktober mit „Farben des Lebens“ das zweite Online–Schreibseminar der Dürrson–Stiftung gemeinsam mit dem Literaturnetzwerk Oberschwaben (LiO) in diesem Jahr. Es sind noch fünf Plätze frei, wie das LiO mitteilt.

Die Leitung übernimmt wieder die Schriftstellerin Nina Blazon aus Stuttgart. Sie lädt literaturinteressierte Frauen dazu ein, schreibend mit den Farbfacetten der eigenen Biografie zu experimentieren. Mit kreativen Impulsen und angeleiteten Übungen werden die Teilnehmerinnen dem roten Lebensfaden von der Kindheit bis zum heutigen Tag nachspüren, Sehnsuchtsfarben der Zukunft erkunden und lernen, wie man das eigene Leben bunt, authentisch und für Lesende zu Papier bringt.

Bereits vier Mal haben die mehrteiligen Schreibseminare online stattgefunden. „Im Vergleich zu Präsenzveranstaltungen ist es für die Teilnehmerinnen natürlich sehr praktisch, sich daheim an den Laptop zu setzen und keine großen Anfahrten zu haben,“ erklärt LiO–Projektleiterin Henrike Müller und: „Die Teilnehmerinnen finden sich inzwischen im ganzen Bodenseeraum.“

Die Termine finden jeweils samstags von 16 bis 19 Uhr am 21. Oktober, am 11. und 25. November sowie am 9. Dezember. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt 120 Euro bei maximal 15 Teilnehmerinnen. Telefonische Auskünfte gibt Henrike Müller unter 0160/95556989, Anmeldungen per Mail an [email protected]