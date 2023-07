Realschüler feiern ihren Abschluss

60 Schülerinnen und Schüler der Jakob–Emele–Realschule in Bad Schussenried haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten. In der Stadthalle feierten sie gemeinsam mit Lehrern, Verwandten und Freunden.

Nach der Begrüßung der Gäste durch Schulleiter Albrecht Binder und Klassensprecherin Johanna Riegger (10c) gestaltete Religionslehrer Martin Rodi einen religiösen Impuls zum Themenbereich Abschied und Neubeginn. Danach folgte eine Ansprache Binder. In seiner Rede hob er den hohen Stellenwert der Mittleren Reife in Industrie und Handwerk hevor. Nicht zuletzt sei ein guter Realschulabschluss auch ein Sprungbrett für die beruflichen Gymnasien, wo die Schülerinnen und Schüler nach drei Jahren die Allgemeine Hochschulreife erwerben könnten.

Zum Schluss beglückwünschte Binder die Abschlussschüler und wünschte ihnen alles Gute für ihren zukünftigen Lebensweg. Unter den Gästen war auch der Bundestagsabgeordnete Josef Rief. Dieser ermutigte in seiner kurzen Ansprache die Schülerinnen und Schüler dazu, ihren eigenen Weg zu gehen und das, wofür sie sich entscheiden, mit voller Überzeugung zu verfolgen. Nach der Ansprache des Vorsitzenden des Fördervereins Jürgen Ehrhart, Schüler– und Lehrerbeiträgen sowie der Übergabe der Belobigungen, Preise und Sonderpreise durften die Realschulabsolventen ihre Zeugnismappen in Empfang nehmen.

Die Daten und Fakten rund um den Prüfungsjahrgang 2022/23:

Bei einem Gesamtdurchschnitt von 2,3 konnten Rektor Albrecht Binder und die Klassenlehrer Rainer Mahler (10a), Daniel Maucher (10b) und Miriam Würtele (10c) den Jugendlichen insgesamt zwölf Belobigungen (Notendurchschnitt 1,8 — 2,1) und 10 Preise (Notendurchschnitt 1,7 und besser) überreichen.

Den Sonderpreis für die beste Jahresleistung im Fach Deutsch erhielt in diesem Jahr Jule Ehrhart (10a) mit der Jahresleistung 1,3. Den Bischof–Sproll–Preis der Diözese Rottenburg, der die Note 1 als Jahresleistung in den Klassen 9 und 10 voraussetzt, erhielt ebenfalls Jule Ehrhart, der Paul–Schempp–Preis der Evangelischen Landeskirche wurde an Nina Lutz (10a) verliehen. Zum wiederholten Mal konnte in diesem Jahr auch ein Preis für die beste Jahresleistung in Mathematik vergeben werden. Dieser Sonderpreis ging an Niklas Dangel (10b), der mit einer 1,0 als Prüfungsleistung überzeugte.

Der Abschlussjahrgang 2022/23:

(B) = Belobigung, (P) = Preis, (SP) = Sonderpreis

Klasse 10a: Simona Bitterwolf, Jule Ehrhart (P, SP Deutsch, Bischof–Sproll–Preis), Luca Faulhaber, Leon Halder, Emma Härle (B), Niklas Härle, Paul Hecht, Romeo Hontzia, Nina Lutz (B, Paul–Schempp–Preis), Joel Metzger, Jule Neher, Anes Rahic, Jamie Schökle, Mia Selg (B), Eda Senn, Jana Sonntag, Julian Strobel, Denis Teilhof, Maike Widmann (B), Lejs Zekic.

Klasse 10b: Carlo Altieri (B), Linus Birk (P), Thomas Bock, Elia Borgenheimer, Niklas Dangel (P, SP Mathematik), Noel Falkenstein, Artur Gnedasch (B), Gabriel Huckle, Anna Hummler (P), Leonie Hummler (P), Larissa John, Tizian Linder, Timo Rist, Emelie Schäfer (P), Melissa Schauermann (P), Angelina Schwabauer, Leni Selg (B), Jannis Spoth (B), Eliana Zeh, Tom Zimmermann, Marlene Zinser (P).

Klasse 10c: Paula Ahlemann, Lars Bannat, Martina Benke (B), Johannes Blersch, Silas Brauchle, Jonas Gerstner, Luca Günther, Angelina Hack (P), Sven Jaster (B), Niklas Maucher (P), Carolin Rätz, Amelie Reber, Johanna Riegger, Lea Sauter, Robin Sauter, Leon Schmid (B), Anna Steinberg, Paul Weber, Tim Weber (B).