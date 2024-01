Rathaus-Apotheke in Bad Schussenried zieht in Container um

Bad Schussenried

Rathaus-Apotheke in Bad Schussenried zieht in Container um

Bad Schussenried / Lesedauer: 2 min

Die Rathaus-Apotheke und das Ärztehaus werden zusammen mit dem Sanitätshaus den neuen Gesundheitscampus bilden. (Foto: BeFunky )

Die Umbauarbeiten an der Apotheke sollen demnächst beginnen, parallel zum Neubau des Sanitätshaus in der Stadtmitte. In Schussenried entsteht somit ein neuer Gesundheitscampus für die Menschen in der Region.