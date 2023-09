Radfahrer nach Zusammenstoß mit Motorrad leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Fahrrad bei Bad Schussenried hat sich der Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war kurz vor 12 Uhr ein Motorradfahrer in der Waldseer Straße unterwegs. Der 59–Jährige fuhr mit seiner BMW in Richtung Bad Schussenried. Auf Höhe Kürnbach überquerte ein 76–Jähriger mit seinem Fahrrad die Straße. Er kam aus der Jakob–Stuber–Straße und achtete nicht auf die Vorfahrt des Kradfahrers. Der Motorradfahrer versuchte noch durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern, doch es kam zum Kontakt zwischen den Beteiligten und der Senior stürzte auf die Straße. Dabei zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen am Kopf zu. Ein Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um den 76–Jährigen. Der Mann kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Den Sachschaden an dem Fahrrad schätzt sie auf etwa 100 Euro. Das BMW–Motorrad blieb unbeschädigt.