Bad Schussenried

Polizei sucht vermisste Frau aus Bad Schussenried

Bad Schussenried / Lesedauer: 1 min

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach einer vermissten Frau aus Bad Schussenried. (Foto: Polizei )

Seit Samstag sucht die Polizei die 56-jährige Carmen Neubrand aus Bad Schussenried. Wie die Polizei am Montagnachmittag in einer Meldung zur Vermisstenfahndung mitteilte, wurde die Gesuchte am Samstagabend zuletzt gesehen.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 17:27 Von: sz