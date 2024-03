Das traditionelle Osterkonzert der Stadtkapelle Bad Schussenried findet am Ostersonntag, 31.März , in der Stadthalle statt. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Dirigent Manuel Zieher hat zusammen mit den Musikerinnen und Musikern ein abwechslungsreiches Konzertprogramm aus klassischer und moderner Blasmusik zusammengestellt.

Folgende Stücke stehen laut Ankündigung der Stadtkapelle auf dem Konzertprogramm: „A Little Opening“ (Thiemo Kraas), „Armenian Dances“ (Alfred, Reed), „Straight Fit“ (Thiemo Kraas), „The Phantom Of The Opera“ (Andrew Lloyd Webber, arr. Johan de Meij), „John Berry“ (Hans van der Heide), „The Magic of Boney M“ (arr. Stefan Schwalgin).