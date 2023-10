„Oberschwoba Bagasch“ treten im Bierkrugstadel auf

(sz) ‐ Authentisch, witzig und direkt: so präsentiert sich die „Oberschwoba Bagasch“ am Freitag, 3. November, um 20 Uhr im Bad Schussenrieder Bierkrugstadel. Oberschwoba Bagasch nennt sich ein zusammengewürfelter Haufen von Sängerinnen und Musikern aus Oberschwaben, die sich zum Ziel gesetzt haben, oberschwäbische Kultur im weitesten Sinne zu pflegen, seien es Lieder, Geschichten und Gedichte.

Einlass in den Bierkrugstadel ist um 19 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für zehn Euro auf der Homepage der Schussenrieder Brauerei unter www.schussenrieder.de, per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07583/404 11 und an der Abendkasse für zwölf Euro.