Neuner sagen der Drümmelbergschule Ade

In einem feierlichen Rahmen haben 23 Schülerinnen und Schüler das Abschlusszeugnis an der Grund– und Werkrealschule Bad Schussenried überreicht bekommen.

Begonnen hatte der Abend mit einer Besinnung und der nachfolgenden Segnung durch Gemeindereferentin Elvira Schlichting. Die Schülersprecher Max Sauter und Devin Schwabe sowie die Elternvertreterinnen Silvia Sauter und Tanja Harscher dankten der Klassenlehrerin Karin Cieslikowski für eine gelungene Schulzeit. Ein Video, das Ebru Ayar zusammengestellt hatte, erinnerte an viele Erlebnisse und brachte das Publikum des Öfteren zum Lachen. Schulleiterin Stephanie Krueger gratulierte den Neuntklässlern zu ihrem Abschluss und ermutigte sie dazu, Influencer im übertragenen Sinne zu werden und für das einzustehen und das umzusetzen, was ihnen wichtig ist.

Ein Tanz einiger wagemutiger Jungen erhielt tosenden Beifall. In Anlehnung an das russische Staatsballett wirbelten sie im rosa Tutu auf der Bühne umher und schlossen ihre Aufführung mit einem Spagat ab. Die Klassenlehrerin erinnerte in ihrer Ansprache an die gemeinsamen drei Schuljahre und wünschte ihren Entlassschülern Gesundheit, beruflichen Erfolg und privates Glück. Stolz hob sie hervor, dass rund zwei Drittel der Klasse ab September eine Ausbildung absolvieren werden. Abschließende Dankesworte gingen an die Eltern für die ausgesprochen vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit sowie an das „Toskana–Team“ um Roland Roth, Berti und Peter Albert und Hermann Nägele für eine wunderschöne Abschlussfahrt. Nachdem sie ihre Zeugnisse erhalten hatten, schmetterten die Neuner voller Inbrunst und mit Plastikgitarren das Lied „Auf gute Freunde“.

Einen Preis erhielt Annabel Gerber. Eine Belobigung erhielten: Ebru Ayar, Omar Blanco, Annalena Blaser, Simon Hollinger, Anela Mahmutovic, Nejla Ramic, Max Sauter, Luca Schechinger, Dominik Scheuerle, Max Strittmatter, Elena Swora, Eliah Wild. Des Weiteren erhielten den Hauptschulabschluss: Irem Akboga, Lara Apel, Basema Badran, Tim Buck, Jouline Hammer, Timo Harscher, Mihael Marijanovic, Kevin Sauter, Leo Scheffold, Devin Schwabe.