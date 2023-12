Bad Schussenried

Neuer Krippenführer ist erhältlich

Bad Schussenried / Lesedauer: 1 min

Den neuen Krippenführer über Krippen in Oberschwaben und dem württembergischen Allgäu legt die „Feriengemeinschaft rund um den Bussen“ in Tourismusbüros und in Gemeindeverwaltungen aus, wie die Tourist-Information Bad Schussenried mitteilte. Bereits seit Anfang November sind im Krippenmuseum Oberstadion die ersten Krippen zu besichtigen.

Veröffentlicht: 08.12.2023, 11:34 Von: sz