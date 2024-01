Schussenrieder Pfarrstelle ist zumindest vorübergehend besetzt

Die evangelische Kirchengemeinde Schussenried hat eine neue Pfarrerin: Susanne Richter ist für alle Protestanten in der Gemeinde jetzt Ansprechpartnerin. Bisher war nicht klar, wie lange die 62-Jährige bleiben wird. Nun ist sie jedoch offiziell als ständige Vertretung eingesetzt. Eingeführt und begrüßt wird sie, zusammen mit der neuen ZfP-Seelsorgerin Claudia Thiel, in einem Gottesdienst am 18. Februar in der Christuskirche.

Einmal im Monat trifft sich die Seniorengruppe in der Christuskirche. Am Donnerstagabend sitzen rund zehn von ihnen um einen schön geschmückten Tisch in einem Nebenraum der evangelischen Kirche und unterhalten sich angeregt mit Susanne Richter. Die neue Pfarrerin ist das erste Mal bei dem Treffen dabei und den Senioren ist anzumerken, wie sehr sie sich über die Gesellschaft freuen. Richter hört interessiert zu und fragt immer wieder nach, schließlich will sie ihre Gemeindemitglieder kennenlernen.

Zuvor in Ehingen tätig

„Ich bin mit Leib und Seele Pfarrerin und Kirche bedeutet für mich vor allem Gemeinschaft“, sagt sie. Daher bestehe ihr neuer Alltag im Moment vor allem aus Momenten wie diesen, wo sie mit den Menschen ins Gespräch komme und sich ihnen vorstelle.

Pfarrerin Susanne Richter (re.) ist gern unter Menschen. Diese Woche hat sie das erste Mal den Seniorentreff in der Christuskirche besucht. (Foto: Katrin Bölstler )

Bisher arbeitete Susanne Richter als geschäftsführende Pfarrerin in Ehingen. Nach 17 Jahren war sie bereit für einen Wechsel und dafür, Verantwortung abzugeben. In den Neunzigern hatte sie schon einmal in Biberach gearbeitet und blieb der Stadt stets verbunden. Bewusst entschied sie sich daher für eine bewegliche Pfarrstelle im Kirchenbezirk Biberach - und landete direkt in der Kirchengemeinde Bad Schussenried. Denn dort war, ebenso wie in Bad Buchau und Aulendorf, zu diesem Zeitpunkt die Pfarrstelle unbesetzt. In Aulendorf ist sie das immer noch. Pfarrer Ulrich Maile, der zuvor in Schussenried tätig gewesen war, war kurz vorher in Rente gegangen.

Neue Pfarrerin in Bad Buchau

Nach einigem Hin und Her ist nun klar, Pfarrerin Susanne Richter wird bleiben. Zumindest bis 2025. Dann werden die Würfel neu gemischt. Denn inzwischen ist klar, dass die Pfarrstelle in Bad Buchau neu mit Pfarrerin Charlotte Horn zum 1. März besetzt wird - und dass wahrscheinlich Ende 2025 die beiden evangelischen Kirchengemeinden im Zuge einer Reform zusammengelegt werden.

„Schon jetzt ist es so, dass die Menschen sich umgewöhnen müssen, weil ich als ständige Vertretung nicht mehr im Pfarrhaus wohne, also nicht mehr jemand Tag und Nacht da ist“, sagt Pfarrerin Richter. Zwar wird Pfarrerin Horn in Kürze in das Schussenrieder Pfarrhaus einziehen. Zumindest die nächsten Jahre ist sie jedoch ausschließlich für Bad Buchau zuständig.

Reform der Kirche

„Die Kirchen befinden sich im Wandel, daran ist nichts zu ändern. Weniger Kirchenmitglieder, weniger Pfarrer“, fasst Ernst-Ulrich Schmitz, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats, die Situation zusammen. Er ist die rechte Hand von Pfarrerin Richter und arbeitet eng mit ihr zusammen. „Es ist zum einen gewollt, dass mal eine Pfarrstelle unbesetzt ist, sodass es zu Wechseln kommt, aber in den nächsten Jahren werden immer mehr Kirchengemeinden zusammengelegt werden und das bedeutet, dass für die Gläubigen sich einiges ändern wird“, sagt er.

Für die Schussenrieder wird es aber zumindest die nächsten zwei Jahre Kontinuität geben, wobei Susanne Richter gerne inhaltlich einiges umkrempeln würde. Sie will die Christuskirche wieder mit mehr Leben füllen und sucht neue Mitstreiter. „Kirche funktioniert nur dann, wenn viele mitmachen“, sagt sie. Mehr Menschen müssten wieder den Weg in die Kirche finden und das nicht nur an den Feiertagen. „Wir haben so viel Platz in der Christuskirche und so viele Möglichkeiten: Gottesdienste für Familien, Jugendgottesdienste, Jugendarbeit. Aber dafür brauchen wir Menschen mit Ideen und die diese dann auch umsetzen“, sagt sie. Jeder sei willkommen.