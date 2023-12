Bürgermeister Achim Deinet hat gute Nachrichten: Nach dem Fund von Asbest in Böden und Klebstoffen in der Drümmelbergschule in Bad Schussenried seien bei den folgenden Untersuchung keine Schadstoffe in der Luft nachgewiesen worden. Das hat er in der jüngsten Gemeinderatssitzung verkündet.

Bei den Sanierungsarbeiten in der Schule, die seit Oktober laufen, war Asbest in den PVC-Fliesenböden und dem verwendeten Klebstoff darunter entdeckt worden. Außerdem seien in Nebenräumen vereinzelt teerhaltige Fliesen verlegt worden, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstagabend mit.

Das seien zur Bauzeit des Gebäudes in den 1960er Jahren übliche Materialien gewesen, erklärte Deinet. Direkt nach dem Bekanntwerden jetzt hätten Verwaltung, Gemeinderat, sowie der Schadstoffgutachter und der Architekt aber „umgehend“ gehandelt.

Neue Untersuchungsergebnisse zeigen keine Belastung

Früh war klar, dass eine Belastung der Schüler und Lehrkräfte durch die Materialien unwahrscheinlich sei, da die Schadstoffe im Boden gebunden beziehungsweise darunter versiegelt waren. Nur an kleineren Schadstellen gab es zunächst Unsicherheit. Die Ergebnisse der Luftraumuntersuchung, auch an diesen Stellen, zeigen nun jedoch: „Es gab keine einzige Probe, die in irgendeiner Weise Asbestfasern vorgewiesen hätte“, verkündete Deinet. Die Ergebnisse dazu hätte er am Donnerstagnachmittag erhalten.

„Ich bin froh, dass wir da Entwarnung geben können, sofern es uns in dieser Situation möglich ist“, fuhr er fort. „Es gibt keine absolute Sicherheit, aber wir haben alles getan, was zu tun war.“ Weil bei den weiteren Sanierungsarbeiten alle Schadstoffe nun sicher aus dem Gebäude entfernt werden sollen, würde sich die Bauzeit für die Schule jedoch verzögern.