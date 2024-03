Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach setzt seinen Höhenflug fort und verzeichnete im vergangenen Jahr mit rund 122.338 Besuchern erneut einen Besucherrekord. Museumsleiter Jürgen Kniep blickte im Kultur- und Schulausschuss des Kreistags auf die vergangene Saison zurück und präsentierte zudem die Ergebnisse einer Besucherbefragung.

Unter den mehr als 6000 Museen in Deutschland sei Kürnbach nun unter den vier Prozent der bestbesuchten Einrichtungen vorgestoßen, berichtete Kniep. Im Vergleich zu 2013 sei die Besucherzahl verdreifacht worden, die Steigerung gegenüber dem Vorjahr habe 28,6 Prozent betragen. „Wir haben einen Besucherzuwachs wie kein anderes Museum im Land“, sagte Kniep.

In das Museumsdorf fließen etliche Steuergelder, aber diese Zahlen belegen, dass das Geld bei den Bürgern ankommt. Museumsleiter Jürgen Kniep

Besonders stolz ist das Museum auf seine vielen Besucher aus der Region. Das bestätigte auch die Befragung im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der sieben regionalen ländlichen Freilichtmuseen in Baden-Württemberg „Sieben im Süden“. Demzufolge kommen 69 Prozent der Besucher aus einem Umkreis von 50 Kilometern. Und die kommen oft wieder. 52 Prozent der Befragten gaben an, bereits mehrfach in Kürnbach gewesen zu sein.

Egal ob Familie mit Kindern oder Geschichtsinteressierte: Was man im Oberschwäbischen Museumsdorf in Kürnbach alles erleben kann, testet unser Reporter im Video. Video: Simon Schwörer/Helen Belz Egal ob Familie mit Kindern oder Geschichtsinteressierte: Was man im Oberschwäbischen Museumsdorf in Kürnbach alles erleben kann, testet unser Reporter im Video. Video: Simon Schwörer/Helen Belz

Davon zeugen auch die Verkaufszahlen bei den Jahreskarten. Mit 2132 Tickets legte man hier im Vergleich zum Vorjahr um 74 Prozent zu. „In das Museumsdorf fließen etliche Steuergelder, aber diese Zahlen belegen, dass das Geld bei den Bürgern ankommt“, stellte Kniep fest.

Dem Freilichtmuseum gelingt es auch, besonders viele Menschen anzusprechen, die in andere Museen kaum oder nie gehen. „Wir dringen in Bereiche der Gesellschaft vor, die normalerweise keinen Fuß in ein Museum setzen und sind für alle Milieus interessant“, sagte Kniep.

Das Jahresthema „Eine Frage des Alters?“ fand sich in Veranstaltungen und Gruppenangeboten sowie in der Fotoausstellung „Schönheit des Alters“ wieder. Hier habe es viele positive Rückmeldungen gegeben, so Kniep.

Rekord bei Kindern und Jugendlichen

Auch die pädagogischen Angebote seien so gut wie noch nie angenommen worden, sagte Kniep. Und während Schulklassen zuletzt seltener den Weg nach Kürnbach fanden, zählte das Museumsdorf umso mehr Kindergeburtstage oder andere Jugendgruppen, zum Beispiel Ministranten. Im vergangenen Jahr wurden 297 Programme für 5614 Kinder und Jugendliche gebucht, ein weiterer Rekordwert.

Einen großen Beitrag leistet auch der Förderverein, der im vergangenen Jahr um 17 Prozent auf 554 Mitglieder anwuchs. Der kümmert sich beispielsweise um den Bauerngarten, den Kniep als „echtes Plus“ bezeichnete. Die Streuobstwiese mit 200 alten Sorten wird wiederum von der Obst- und Gartenbauakademie unter der Regie von Kreisfachberater Alexander Ego gehegt und gepflegt.

Andreas Denzel (CDU) gratulierte Kniep und seinem Team zu der erneut beeindruckenden Bilanz: Bei einem Museum sei es einfach, die Leute einmal anzulocken. Dass das in Kürnbach mehrfach gelinge, sei eine tolle Leistung. Silvia Sonntag (Grüne), Hans Petermann (FWV) und Franz Lemli (SPD) schlossen sich dem Lob an.

Wenn wir aber mal an einem normalen Sonntag überrannt werden sollten, wäre der Zeitpunkt zu reagieren. Jürgen Kniep

Lemli erkundigte sich noch, wann denn personell und infrastrukturell die Grenzen erreicht wären. „Das ist eine kluge Frage, die wir uns auch stellen“, gestand Kniep. Gerade während der größeren Veranstaltungen stoße man schon an Grenzen. „Wenn wir aber mal an einem normalen Sonntag überrannt werden sollten, wäre der Zeitpunkt zu reagieren.“

Der SPD-Kreisrat erkundigte sich zudem nach dem Anteil von Besuchern mit Migrationshintergrund. Kniep gestand, dass dieser Bereich zu den Schwachpunkten des Museumsdorfs gehöre. Diese Bevölkerungsgruppe werde kaum erreicht. Auch die Medienguides in russischer und türkischer Sprache würden kaum nachgefragt.