Museumsdorf knackt 100.000-Besucher-Marke

Hinter dem Oberschwäbischen Museumsdorf liegt ein Rekordwochenende: Am Sonntag besuchten über 16.000 Menschen den Kürnbacher Herbstmarkt ‐ noch nie strömten an einem Tag mehr Menschen in das Freilichtmuseum. Darunter befand sich auch die hunderttausendste Museumsbesucherin in diesem Jahr, Monika Blocherer aus Aach-Linz. Dies teilt das Landratsamt mit.

Die hunderttausendsten Besucher waren das Ehepaar Monika und Bernhard Blocherer aus Aach-Linz. Zum Dank erhielten beide das Museumsbuch „Gurke, Lauch & Gelbe Rüben“ zu den Bauerngärten des Museumsdorfs. Die beiden Rentner waren schon früher in Kürnbach ‐ den Herbstmarkt mit seinen mehr als 100 Ausstellern aus der Region wollten sie sich aber nicht entgehen lassen. „Wir kommen aus Neugierde und möchten uns alles anschauen“, sagte Monika Blocherer. Ihr Mann Bernhard ergänzte schmunzelnd: „Wir Rentner müssen doch schließlich etwas unternehmen.“

Dafür bot der Kürnbacher Herbstmarkt am Sonntag reichlich Gelegenheit: An den über 100 Ständen fanden sich traditionelles Handwerk, oberschwäbische Köstlichkeiten und hübsche Dekorationsartikel aus der Region. Eröffnet wurde zudem die weithin bekannte Apfelausstellung, die noch bis Ende Oktober historische Sorten aus Oberschwaben präsentiert.

Mit dem Knacken der 100.000-Besucher-Marke übertrifft das Museumsdorf schon jetzt seinen im Vorjahr aufgestellten Publikumsrekord. „Wir freuen uns außerordentlich, dass wir bereits vor Saisonende einen neuen Rekord vermelden können“, sagte Landrat Mario Glaser erfreut. „Der große Zuspruch zeigt: Unser Museumsdorf macht tolle Angebote, die die Bürgerinnen und Bürgern in der Region auch wirklich annehmen.“