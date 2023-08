Malziger Duft liegt in der warmen Luft, mehrere Stahlkessel verteilen sich auf den Raum: Im Sudhaus der Schussenrieder Brauerei Ott beginnt die „Schwäbische Türöffner“-Tour für 40 Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“. „Man erkennt direkt, wer von Ihnen schon mal in einer Brauerei war“, scherzt Jürgen Holzheu, der die Führung leitet. „Diejenigen haben nämlich Jacken dabei, die werden Sie später auch noch brauchen.“

Je dunkler das Malz, desto dunkler das Bier

Der malzige Geruch im Sudhaus kommt nicht von irgendwoher: Dort werden Hopfen und Malz mit Wasser vermengt. Malz ist nichts anderes als keimendes Getreide und je dunkler es ist, desto dunkler wird das Bier.

Die Brauerei verarbeitet regionale Rohstoffe

Die Schussenrieder Brauerei braut außerdem nach dem bayrischen Reinheitsgebot, demzufolge Bier nur aus Hopfen, Malz, Hefe und Wasser bestehen darf. Die Rohstoffe bezieht die Brauerei Ott zum Großteil aus der Region, erklärt Holzheu. Auch das Brauwasser ist regional, es stammt aus der Schussenquelle.

In den großen Metallkesseln des Sudhauses wird das Gemisch erhitzt, in Malzzucker umgewandelt und durch ein Sieb gefiltert. Übrig bleiben pro Tag etwa 80.000 Liter der Bierwürze. Vom warmen Sudhaus geht es für die Gruppe in den Hefekeller, ein weiß gefliester, kühler Raum ohne Fenster. „Ganz schön kalt!“, stellt einer der Teilnehmer fest. In offenen Kesseln züchtet die Brauerei dort ihre Hefe, wie Holzheu berichtet.

Durch Zugabe der Hefe entsteht der Alkohol

Diese wird mit der Bierwürze in den Gärtanks vermengt. Die Tanks sind mehrere Meter hoch und breit, aus ihrem Innern ist ein mechanisches Rauschen und Zischen zu hören. In den Behältern läuft der Gärungsprozess: Der Malzzucker vergärt durch die Hefe, wodurch der Alkohol entsteht.

Auch alkoholfreies Bier hat einen Alkoholgehalt

Je kälter es beim Gärungsprozess ist, desto weniger Alkohol entsteht. In der Regel vergärt Bier bei acht bis zehn Grad, alkoholfreies Bier gärt hingegen bei Temperaturen zwischen einem und sechs Grad, sagt Holzheu. Was viele nicht wissen: Ein Bier mit einem Alkohol–Anteil von 0,0 Volumenprozent gebe es nicht. Auch alkoholfreie Biere können somit einen Alkohol–Anteil von bis zu 0,5 Prozent haben.

Bier reift etwa sechs Wochen im Lagerkeller

Das Gemisch, das die Gärtanks verlässt, wird im Prozess des Brauens nun erstmals als „Bier“ bezeichnet und in den Lagerkeller gebracht. Jürgen Holzheu führt die Gruppe über eine steile Wendeltreppe zwei Etagen tiefer. Die Luft wird zunehmend kühler und feuchter, es riecht salzig und erinnert an den chlorhaltigen Geruch im Schwimmbad. Im Lagerkeller reift das Bier für etwa sechs Wochen.

Gemisch wird durch Filteranlage gefiltert

Im Anschluss daran wird es durch eine Kerzenfilteranlage gefiltert. Die Anlage besteht aus unzähligen Metallrohren, Schläuchen und Stahltanks. „Man hat eigentlich immer Kupferkessel vor Augen, wenn man an eine Brauerei denkt“, sagt einer der Teilnehmer.

Bier kommt in gesamter Produktion nicht mit Menschen in Berührung

Die Kessel aus Stahl seien einfacher zu pflegen und vom Material her günstiger, erklärt Holzheu. Ein weiterer Vorteil sei, dass das Bier mittlerweile erst beim Trinken mit Menschen in Berührung kommt. Die automatisierte Produktion erleichtert den rund 58 Mitarbeitenden der Schussenrieder Brauerei die körperliche Arbeit.

Bad Schussenrieder wird in viele Länder exportiert

In der Flaschenfüllerei findet sich die Gruppe zwischen gestapelten Bierkästen mit leeren Flaschen wieder. Dort werden die Flaschen sortiert, gereinigt und mit dem frischen Bier befüllt. Pro Stunde werden etwa 20.000 Kronkorkenflaschen und 12.000 Flaschen mit Bügelverschluss abgefüllt.

Von hier wird das Schussenrieder Bier nach ganz Deutschland und viele andere Länder gebracht. „Wir brauen für den Globus“, sagt Holzheu. Im Anschluss an die Führung kehrt die Gruppe in der Brauereigaststätte ein und probiert das Bier, dessen Weg sie nun kennt.