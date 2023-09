Bad Schussenried

Mit platten Reifen unterwegs

Bad Schussenried / Lesedauer: 1 min

Eine alte Frau ist am Samstagnachmittag einigen Leuten auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters aufgefallen ‐ denn an ihrem Auto waren zwei Reifen platt. Die Zeugen hätten daraufhin die Polizei verständigt, teilt das Präsidium in Ulm mit.

Veröffentlicht: 24.09.2023, 10:41 Von: sz