Kunstvolle Krippen im Kloster

Weihnachtszeit ist Krippenzeit: Unter dem Titel „Zur Krippe her kommet“ präsentieren die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in Kooperation mit der Familie Schmehle-Knöpfler beeindruckende Krippen aller Art. Ergänzt wird die traditionelle Schau mit Meisterwerken des Krippenvereins Friedrichshafen. Die Krippen sind von Samstag, 2. Dezember, bis Sonntag, 18. Februar im Neuen Konventbau von Kloster Schussenried zu bestaunen, teilt die Klosterverwaltung mit.

„Seit über 15 Jahren ist die Krippenausstellung ein Highlight in unserem Veranstaltungskalender“, erklärt Joachim Moll, Leiter der Klosterverwaltung Wiblingen Schussenried: „Nicht nur für mich und mein Team ist es inzwischen liebgewonnene Tradition - auch für viele Gäste gehört der Besuch der Traditionsausstellung zum festen Programm rund um Weihnachten.“ Kleine und große Gäste können dabei kunstvolle Krippenensembles bestaunen und mehr über ihre Kulturgeschichte erfahren. Die Exponate aus den unterschiedlichsten Jahrhunderten und Regionen der Welt stammen aus der Privatsammlung der Familie Schmehle-Knöpfler. Höhepunkte der Ausstellung sind unter anderem eine Neapolitanische Großkrippe sowie mechanisch betriebene Krippen. Ein genauer Blick lohnt sich in die „Wunderwelt der Miniaturkrippen“ - hierfür wurden lebendige Szenen in einer Nussschale oder gar in einer Streichholzschachtel festgehalten.

Der Krippenverein Friedrichshafen zeigt parallel seine „Meisterliche Krippenbaukunst“ anhand beeindruckender Objekte. Die ausgestellten Krippen stellen biblische Szenen in alpenländischen, orientalischen und südländischen Landschaften dar. Die Exponate entstanden in liebevoller Handarbeit und wurden mit Naturmaterialien wie Steinen, Holz, Wurzel- und Rindenstücken gefertigt. Die Krippenfiguren stammen von bekannten Künstlerinnen und Künstlern wie Angela Tripi aus Palermo oder von renommierten Herstellern wie Heide und Lepi aus Südtirol.

Die Krippenausstellungen bieten zudem die passende Gelegenheit, das Kloster Schussenried samt der parallel stattfindenden Ausstellung „Faszination Lego“ der „Klötzlebauer Ulm“ zu besuchen. Der Zugang zu den Ausstellungen, die Besichtigung des Bibliothekssaals und des Museums sind im Eintrittspreis enthalten.

Öffnungszeiten : 2. bis 23. Dezember - Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr, 26. Dezember bis 18. Februar - Dienstag bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 10 bis 17 Uhr, 24., 25. und 31. Dezember - geschlossen.