Kirchenmusik erklingt an den Weihnachtsfeiertagen

Die Gottesdienste an Heiligabend, Sonntag, 24. Dezember, starten mit der Krippenfeier der Kinder um 16 Uhr, die durch die Noah-Band mitgestaltet wird. Um 22 Uhr folgt als musikalische Einstimmung in die Christmette adventliche und weihnachtliche Orgelmusik aus verschiedenen Epochen mit Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf.

Die Christmette um 22.30 Uhr wird durch eine Bläsergruppe der Stadtkapelle und Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf als Kantor und an der Orgel musikalisch gestaltet. Die Bläsergruppe wird nach dem Gottesdienst weihnachtliche Weisen auf dem Kirchplatz spielen.

Das feierliche Weihnachtshochamt am Montag, 25. Dezember, 10.30 Uhr, wird von Chor und Orchester Sankt Magnus unter Leitung von Matthias Wolf mit der Pastoralmesse C-Dur (die sogenannte Christkindl-Messe) des Schlesiers Ignaz Reimann (1820 - 1885) musikalisch bereichert. Reimann versteht es in dieser Messvertonung auf unnachahmliche und geniale Weise weihnachtliches Flair, festliche Klänge und liturgische Stimmigkeit zu verbinden. Als Ergänzung zur Messvertonung wird vom gleichen Komponisten der Festchor „Ein Kind ist uns geboren“ (Puer natus) musiziert. Desweiteren erklingen das „Transeamus usque Betlehem“ von Ignaz Schnabel sowie das „Stille Nacht“ für Gemeinde, Chor und Orchester. Als Orgelnachspiel wird die virtuose Toccata G-Dur von Theodor Dubois (1837 - 1924) zu hören sein.

Der abendliche Vespergottesdienst um 18 Uhr wird vom Chorensemble Sankt Magnus mit weihnachtlichen Psalmvertonungen und festlicher Weihnachtsmusik gestaltet.

Am Samstag, 6. Januar, folgt im Bibliothekssaal des Neuen Klosters das Festliches Dreikönigskonzert jeweils um 16 Uhr beziehungsweise 18.30 Uhr. Ausführende sind das Vokalensemble St. Magnus, Solisten und Mitglieder des Orchester St. Magnus unter Leitung von Matthias Wolf. Der Eintritt ist frei. Eine Reservierung ist beim Kloster Schussenried erforderlich, Telefon 07583/9269140 oder per Mail an [email protected]