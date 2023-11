Zwölf Monate, zwölf Fotografien von Wetterereignissen aus der ganzen Region: Das bietet der Kalender der Wetterwarte Süd. Fotograf Peter Zeh hat die Bilder für Roland Roth von der Wetterwarte zum dritten Mal zu einem Kalender zusammengestellt. Die Kalender sind bereits an einigen Verkaufsstellen erhältlich ‐ und erfreuen sich großer Beliebtheit.

Eigentlich wollte Roland Roth die Fotos von Peter Zeh für sein Buch verwenden, doch das ist noch lange nicht fertig. „Damit ein Teil der tollen Aufnahmen schon bei den Leuten ankommt“, hätten sie dann den Kalender ins Leben gerufen, so Roth. Die 300 Mitarbeiter der Wetterwarte bekommen ihn als Dankeschön, alle anderen können den Kalender für zwölf Euro an ausgewählten Verkaufsstellen erwerben.

Motive vom Bodensee bis in den tiefen Wald

„Er ist ein hervorragender Fotograf“, schwärmt Roth über Zeh, „der Beste“, sagt er sogar. Für Bilder von Wetterereignissen hätte er einfach einen guten Blick. Im Kalender für 2024 sind etwa Aufnahmen von einem winterlichen Weiher im Altdorfer Wald oder einem Sonnenuntergang in Kressbronn am Bodensee dabei. Das Titelbild zeigt ein Gewitter über Weingarten, den Monat Oktober ziert ein Bild aus dem Wurzacher Ried.

Die Winterlandschaft im Altdorfer Wald ist das Motiv für Januar 2024. (Foto: Peter Zeh )

Spaziergänge dort seien besonders im Herbst und Frühjahr zu empfehlen, „wenn der Nebel knapp über dem Boden wabert und die Landschaft verzaubert“, rät der Fotograf aus Bergatreute. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm laut einem kurzen Vorwort im Kalender der 15. August 2023.

„Allein an diesem Tag hätte ich einen Kalender mit Bildern füllen können“, heißt es dort. Vom Sonnenaufgang, über die Wolken am Nachmittag, bis zu dem nächtlichen Gewitter über seiner Heimatstadt, das zum Juni-Bild geworden ist.

Das Gewitter über Bergatreute gehört zu Peter Zehs Lieblingsmotiven aus dem Kalender. (Foto: Peter Zeh )

Dieses Bild ist auch sein Lieblingsbild im diesjährigen Kalender, verrät er. Auf der nächtlichen Langzeitaufnahme sieht man auf einer Seite die Sterne am Himmel, auf der anderen die Blitze in den Wolken zucken. „Das war es eine tolle Stimmung“, erinnert er sich an diese Nacht. So kommt auch ein gutes Bild zustande: „Es muss eine Geschichte erzählen, Emotionen hervorrufen.“

Kalender müssen schon nachbestellt werden

Bereits im letzten Jahr hatte sich der Kalender großer Beliebtheit erfreut, weshalb Roland Roth für dieses Jahr gleich mit der doppelten Auflage geplant hat. Trotzdem hat er bereits die erste Nachbestellung aufgegeben, denn an manchen Verkaufsstellen seien die Kalender schon Mitte November ausverkauft gewesen. Es wird aber neue geben, mehr als ein paar Tage sollte niemand warten müssen, versichert er.

Auch ein Foto der Kapelle auf der Atzenberger Höhe hat es in den Kalender geschafft. (Foto: Peter Zeh )

Den Druck der Kalender finanziert er aus der eigenen Tasche, denn dadurch, dass so viele verschenkt werden, würde er nichts daran verdienen. „Piepegal“, sagt er dennoch überzeugt. „Das ist es mir wert.“

Hier kann man die Kalender kaufen

Die Kalender sind an folgenden Verkaufsstellen erhältlich: In Bad Schussenried im Café Andelfinger, der Kunst Denkwerkstatt 'Wasserhüterin' von Theresia Moosherr (Wilhelm-Schussenstraße 23/1) und in der Wetterzentrale (Konradstraße 3), sowie bei der Volksbank Bad Waldsee, bei der Bäckerei Hoh in Bergatreute und beim Café Weichhardt in Biberach. Alle Verkaufsstellen sind auch auf der Webseite der Wetterwarte unter dem Reiter „Vorhersagen“ gelistet.