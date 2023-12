In der Brauerei dreht sich alles ums Pferd

Bad Schussenried

Bad Schussenried / Lesedauer: 3 min

Pferdehändler Gerhard Kniesel war beim Schussenrieder Pferdemarkt wieder dabei. (Foto: Katrin Bölstler )

Zwei Tage lang verwandelt sich Schussenried jedes Jahr in ein Mekka für Pferdefreunde. Der Pferdemarkt ist auch in Zeiten des Onlinehandels immer noch ein Ort, an dem mit Handschlag ein Verkauf besiegelt wird und viele Pferde einen neuen Besitzer finden.

Veröffentlicht: 01.12.2023, 17:00 Von: Katrin Bölstler