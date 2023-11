Hoher Sachschaden bei Unfall von zwei Lastwagen

Bei Zusammenprall von zwei Lastwagen am Montag bei Bad Schussenried ist ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 59-Jähriger um kurz nach 8.45 Uhr mit einem Mercedes-Sattelzug auf der Landstraße 283 von Bierstetten in Richtung Reichenbach. Dort kam ihm ein 47-Jähriger mit einem Mercedes Actros und Anhänger entgegen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr der 59-Jährige im Bereich der Rechtskurve wohl zu schnell und geriet zu weit nach links. Deshalb prallte der entgegenkommende Mercedes Lkw des 47-Jährigen seitlich gegen den Auflieger des 59-Jährigen. Während der Mercedes-Sattelzug am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam, geriet der Lkw samt Anhänger nach rechts. Dort kam er abseits der Fahrbahn im angrenzenden Grünbereich zum Stehen. Beide Lkw-Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf. Den Gesamtschaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 85.000 Euro. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme und Bergung der beiden Schwerlastfahrzeuge bis 15 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei eingerichtet.