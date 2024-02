Trauer bei dem Fans der schwäbischen Rockmusik: Hansi Fink, Gitarrist der Bands Grachmusikoff und Easy Livin, ist am Mittwoch im Alter von 72 Jahren verstorben. Dies teilten seine früheren Grachmusikoff-Bandkollegen Alex und Georg Köberlein am Mittwochabend auf der Facebookseite der Band mit. Roland Roth, sein Schussenrieder Weggefährte seit Kindertagen und Gründer der Wetterwarte Süd, erinnert im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ an einen begnadeten Gitarristen und Freund.

Mit Alexander (v. l.) und Georg Köberlein bildete Hansi Fink fast 40 Jahre lang die Stammbesetzung von Grachmusikoff. (Foto: privat )

„Unser Kindheitsfreund und unser Mitmusiker Hansi Fink ist am Mittwochfrüh an Herzversagen gestorben“, schreiben Alex und Georg Köberlein auf der Facebookseite von Grachmusikoff. Diese ist innerhalb von nur wenigen Stunden mit Dutzenden Beileidsbekundungen gefüllt. 2017 hatte sich Grachmusikoff mit einer großen Abschiedstour von ihren vielen Fans verabschiedet.

Juze-Demo führt zur Bandgründung

Begonnen hatte alles 1978 bei der Demonstration gegen die Schließung des selbstverwalteten Jugendzentrums in Bad Schussenried. Roland Roth erinnert sich: „Oswald Metzger, Hansi Fink und ich waren die Vorsitzenden des Jugendzentrums, und Grachmusikoff hat damals den Demonstrationszug angeführt.“ In der Besetzung Alexander und Georg Köberlein sowie Hansi Fink machte die Band zunächst als Trio mit schwäbischem Blues, Rock und Liedermacher- und Protestsongs auf sich aufmerksam. Mit „Bauragriag“ oder „Dr große Biffl schafft bei IBM (Heit gibt’s koine Indianer meh)“ entstanden bereits in der Anfangszeit Stücke, die später zu Hymnen der Band werden sollten.

Im Laufe der 1980er-Jahren mauserte sich Grachmusikoff immer mehr zur oberschwäbischen Rockband, die in großer Besetzung über mehr als drei Jahrzehnte die Hallen und Zelte in ganz Süddeutschland füllte. Hansi Fink prägte die schwäbischen Songs mit seinem virtuosen Gitarrenspiel. „An der Gitarre war er ein Perfektionist, der seinen ganz eigenen Stil geprägt hat“, erinnert sich Roland Roth. „Ich weiß nicht, wie oft ich zu seinen Soli ausgeflippt bin.“ Wie ihm ging es auch vielen anderen Grachmusikoff-Fans regelmäßig bei den Konzerten. Für die Band war er „the best guitar-player between Reichenbach und Allmannsweiler“, für die Fans war er der Carlos Santana von Oberschwaben.

Versunken in sein Gitarrenspiel

Dabei ließ Hansi Fink immer seine Musik sprechen. Er war keiner, der sich auf der Bühne in den Vordergrund drängte oder sich inszenierte. Er stand vor seinem Marshall-Verstärker, meist den Kopf gesenkt, die Augen halb geschlossen und völlig versunken in sein Gitarrenspiel. Dennoch waren ihm die langgezogenen „Hansi, Hansi!“-Jubelrufe aus dem Publikum nach jedem Solo sicher. Gelernt hatte er das alles in Jugendjahren in der Schussenrieder Musikschule, für die er über viele Jahre als äußerst gefragter Gitarrenlehrer tätig war. Vom Entschluss, in den regulären Schuldienst zu gehen, hatte er bereits in jungen Jahren wieder Abstand genommen.

Auch am Akkordeon bewies Hansi Fink bei Grachmusikoff sein Können. (Foto: Gerd Mägerle )

„Neben seinem Gitarrenspiel übersieht man manchmal, dass er auch ein ganz toller Akkordeonspieler war“, erinnert sich Roth. Mit seiner Quetsche verlieh Hansi Fink vielen Grachmusikoff-Songs eine besonders folkloristische Note. 17 Alben brachte die Band zwischen 1980 und 2017 heraus. Viele der Stücke sind längst Klassiker der schwäbischen Rockmusik. Im Lauf der Jahre adaptierte Grachmusikoff auch viele Songs der von Alex Köberlein gegründeten Band Schwoißfuaß. Auch diese prägte Hansi Fink mit seinen Gitarrensoli - unvergessen „Oinr Isch Emmr Dr Arsch“.

Rückzug ins Private

Mit Kumpels gründete Hansi Fink 1993 zum 40. Geburtstag von Roland Roth außerdem die Band Easy Livin. Sie machte sich in den Folgejahren mit Rockmusik und Blues aus den 60er, 70er und 80er Jahren einen Namen.

Nach dem Ende von Grachmusikoff im Dezember 2017 zog sich Hansi Fink ins Private zurück. In Allmannsweiler bei Bad Schussenried lebte er mit seiner Familie auf einem Bauernhof. „Ich genieße es, hinter dem Haus ein Feuerle zu machen und eine rote Wurst zu essen“, erzählte er dem Redakteur einmal. Die große Welt sei für ihn in Tübingen zu Ende gewesen, wo er studiert habe. Dort sei ihm irgendwann klar geworden: „Ich muss wieder heim! Oberschwaben, die Landschaft hier - das ist meine Welt. Hier habe ich als Kind im Wald gespielt und Baumhäuser gebaut.“

„Er war ein total naturverbundener Mensch“, sagt Roland Roth. „Er war auch einer der ersten, der sich schon vor mehr als 30 Jahren mit mir über den Klimawandel unterhalten hat. Solche Dinge haben ihn wahnsinnig interessiert.“

Noch am letzten Freitag hat Roland Roth mit seinem alten Freund Hansi Fink Karten gespielt. Dass es ein Abschied für immer würde, ahnte er noch nicht. Bleiben wird für ihn, wie für viele Fans seine Musik und die Erinnerung an viele unvergessliche Grachmusikoff-Konzerte und an einen feinen Kerl. Mach’s gut, Hansi!