Gottesdient zum neuen Altarbild in Bad Schussenried

Die evangelische Kirchengemeinde erhält eine Leihgabe der Künstlerin Theresia Moosherr zum Schmuck der Christuskirche in Bad Schussenried. Wie die Pfarrei mitteilt, handelt es sich um ein großformatiges Bild der Mirjam, einer der starken Frauen der Bibel. Durch das Bild wird auf Mirjam hingewiesen und diese wichtige Frauenfigur der Bibel gewürdigt. Damit erhält die Christuskirche eine neue Ausrichtung „mit Miriam - kraftvoll und voller Hoffnung in die Zukunft gehen“, schreiben die Verantwortlichen. Zu diesem Anlass feiert die Kirchengemeinde am Palmsonntag, 24. März, um 10.45 Uhr einen Gottesdienst in der Christuskirche, bei dem das Bild und Miriams Wirken im Mittelpunkt stehen.

Die Künstlerin selbst sagt laut Presseinformation zu ihrem Werk: „Mirjam war die Protagonistin bei meiner Ausstellung ,Weiberaufstand die sieben Prophetinnen’ im Bildungsforum des Klosters Untermarchtal. Ihr Mut, ihre Klugheit und ihr entschiedener Widerstand gegen bestehende Gesetze zeichneten sie aus. Sie hat unter großer Gefahr das israelische Volk durch das Meer in die Freiheit geführt.“ Weiter betont Theresia Moosherr, dass die Maxime in ihrem Kunstschaffen „Freiheit vor Sicherheit“ lautet. „Meine bildnerische Darstellung der Mirjam ist frei in Form und Farbe mit Respekt und Demut gegenüber dieser Frau gestaltet. Mutig und Ihrer Kraft bewusst, in den Farben des Lichts. Ich freue mich sehr, dass mein Bild in dieser Kirche Raum findet.“