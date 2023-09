Ein Fahrgestell reiht sich ans andere, dazwischen ist kaum Platz, um sich hindurchzuzwängen. Auf den Anhängern strecken sich die Modelle von Kirchen, Toren oder der Wetterwarte der hohen Decke entgegen.

Noch sieht man die ein oder andere Spinnwebe die Wägen benetzen, aber bald ist damit Schluss: Die Vorbereitungen für den großen Umzug des Schussenrieder Magnus–, Heimat– und Kinderfestes haben schon begonnen.

Der Umzug ist jedes Jahr eines der Highlights des fünftägigen Festes. Am Montagvormittag ziehen die 74 Gespanne mit den Kindern durch die Straßen. Gezogen werden die noch immer von Pferden, vom Pony bis zum großen Kaltblüter, und den ein oder anderen Ziegen.

Damit das klappt, kümmert sich das Festkomittee in den Wochen vor dem Fest darum, dass alle Wägen auf Vordermann sind.

Vom Vater zum Sohn

Als man in den 1970er Jahren das Magnus– und das Kinderfest zusammenlegte, waren Franz Mayerföls, Albert Ederle und Siegfried Gögler federführend mit dabei. Durch das Engagement von Industrie, Handwerkern und Lehrern sei das Fest, wie man es heute kennt, entstanden, erinnert sich Mayerföls heute. Gerade die Lehrer seien wichtig gewesen, denn ohne sie keine Kinder, und „ohne Kinder können sie nichts machen“, sagt er.

Mittlerweile ist der Staffelstab an die nächste Generation weitergegeben. Neben Franz Mayerföls steht in der Halle beim Schussenrieder Bauhof, in der die Wägen untergebracht sind, sein Sohn Wolfgang Mayerföls, genau wie Oswin Ederle und Peter Strahl. Ederle kümmert sich um die Einteilung der Fuhrmänner, Strahl steht am Umzugsende als Sprecher.

Und auch sie planen die Tradition weiterzugeben: Ihre Kinder sind als Fuhrmänner und -frauen beim Umzug dabei. „Da musst du mit aufgewachsen sein und Herzblut dafür haben“, sagt Ederle. Und Wolfgang Mayerföls ergänzt: „Es ist für alle klar, dass man das weitermacht.“

Umzug lebt von Einsatz und Ehrenamt

Dabei steckt viel Arbeit in dem Umzug. Mehrere Samstage und auch Abende verbringen die Männer mit wechselnder Mannschaft in der Halle bei den Wägen, um die Bremsen zu kontrollieren, Reifen aufzupumpen und Reparaturen vorzunehmen.

Der Schwan ist einer von nur zwei Wägen, der nicht von Pferden gezogen wird, sondern motorisiert unterwegs ist. (Foto: Maike Daub )

Das tatsächliche Dekorieren passiert dann erst kurzfristig — schließlich sollen die frischen Blumen, die die Gebäudemodelle und Handwerkerwägen zieren, auch noch frisch aussehen, wenn es losgeht. „Es ist Stress, aber man macht es gern“, sagt Peter Strahl. Und am Ende lohne sich die Arbeit. „Montagabend fällt dann jedem ein Stein vom Herzen und es ist gut“, meint Ederle.

Fest ist immer gewachsen

Beim ersten Umzug Anfang der 1970er Jahre seien es nur zehn Gespanne gewesen, doch seitdem wurden es immer mehr. Früher wurden sie überall da aufbewahrt, wo Platz war — vor allem in den hinteren Ecken der Scheunen von Bauern rund um Schussenried. Erst vor knapp 20 Jahren entstand die heutige Halle, die seitdem zwar erweitert wurde, aber schon wieder zu klein ist. „Wir müssen die Halle vergrößern“, sagt Wolfgang Mayerföls lachend.

Das Törle ist eines der ältesten Modelle. (Foto: Maike Daub )

Neue Wägen sind allerdings aktuell nicht geplant. Der jüngste entstand vor ein paar Jahren, die evangelische Kirche. Andere, wie das Stadtwappen sind schon von Anfang an dabei. „Neben dem bin ich schon als kleiner Bub gelaufen“, erinnert sich Strahl und schwelgt noch weiter in Erinnerungen. „Das war als Kind lustig: Wenn du den Metzgerwagen hast holen müssen, dann hast du noch ein Paar Saitenwürste dazu gekriegt.“

Oswin Ederle erinnert sich währenddessen an die Anfänge des Seifenkistenrennens — nicht in Seifenkisten, sondern auf den Handwägen, die früher auch beim Umzug viel genutzt wurden. Beim diesjährigen Fest vom 14. bis 18. September können dann neue Erinnerungen dazukommen.