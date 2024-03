FV Bad Schussenried verlängert mit Chefcoach Martin Schmid

Der FV Bad Schussenried setzt auch in der kommenden Saison auf Martin Schmid als Chefcoach. Patrick Baur bleibt Co-Trainer beim aktuellen Tabellensechsten der Fußball-Bezirksliga Donau. Der FVS empfängt im ersten Pflichtspiel des Jahres am Sonntag den FC Ostrach (Anstoß: 15 Uhr).

Lob für Arbeit des Trainergespanns

„Es ist sehr gut, dass beide weitermachen. Wir sind sehr froh über ihre Zusage. Das war auch der explizite Wunsch der Mannschaft“, sagt Ralf Haug, Vorstand Sport Aktive des FV Bad Schussenried. „Die Spieler sind sehr zufrieden mit der Arbeit von Martin und Patrick, auch der Verein. Alle harmonieren sehr gut.“

„Die Arbeit mit der Mannschaft macht mir sehr viel Spaß. Auch die Zusammenarbeit mit Co-Trainer Patrick Baur und Torwarttrainer Ramadan Mujanic ist sehr gut“, sagt der 41-jährige Martin Schmid. „Wir möchten die von der Altersstruktur her junge Mannschaft weiterentwickeln.“

FVS will oben mitspielen

Als Tabellensechster haben die Schussenrieder aktuell 21 Punkte (23:13 Tore) auf dem Konto und bislang zwei Spiele weniger absolviert als Spitzenreiter TSG Ehingen (30 Punkte). Mit Schmid und Baur will der FVS im zweiten Saisonabschnitt weiter oben mitspielen.

„Wir bleiben demütig und denken von Spiel zu Spiel“, so Haug. „Die Vorbereitung ist ordentlich gelaufen. Die Jungs haben gut mitgezogen und sind heiß darauf, dass es endlich losgeht.“ Zu- oder Abgänge hatte es in der Winterpause keine gegeben.

Heimspiel am Sonntag

In der Hinrunde hatten die Schussenrieder gegen den Landesliga-Absteiger Ostrach, der derzeit auf Abstiegsrang zwölf steht, mit 2:0 gewonnen.

Für die Partie im Zellerseestadion am Sonntag formuliert das FVS-Vorstandsmitglied ein klares Ziel: „Wir wollen mit einem Sieg starten und dann möglichst einen guten Lauf hinlegen.“

Das ist der Stand der Kaderplanung

Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft laut Haug. „Die meisten Spieler haben schon für die nächste Saison zugesagt“, erläutert der 42-Jährige. Fix sei, dass Jan Dehmel zum Saisonende seine Karriere beenden werde. „Fünf A-Jugendliche werden in den Aktivenbereich aufrücken“, so Haug. „Nach externen Zugängen schauen wir uns um. Mal schauen, was bei den Gesprächen rauskommt.“

FV Bad Schussenried