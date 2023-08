FV Bad Schussenried geht Saison ambitioniert an

Der FV Bad Schussenried startet am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen die SGM Ertingen/Binzwangen in die Saison 2023/24 in der Fußball–Bezirksliga Donau (Anstoß: 15 Uhr). Zuvor ist der FVS noch in der zweiten Runde des Bezirkspokals beim A–Kreisligisten FC Laiz gefordert (Mittwoch, 18.30 Uhr). Die neue Spielzeit gehen die Schussenrieder ambitioniert an und formulieren klare Ziele: in der Liga um den Aufstieg mitspielen und im Pokal so weit wie möglich kommen.

Durchwachsene Vorbereitung

„Die Vorbereitung lief durchwachsen, es gab urlaubs–, verletzungs– und berufsbedingt Höhen und Tiefen. Die vergangenen zwei Wochen waren richtig gut, auch der Sieg in der ersten Pokalrunde gegen eine verstärkte Mannschaft des TSV Riedlingen II hat Auftrieb gegeben“, sagt Schussenrieds Cheftrainer Markus Stocker. „Die Mannschaft ist insgesamt gut drauf und heiß auf den Saisonstart in der Liga.“

Die Zugänge haben sich laut dem 40–Jährigen sehr gut eingefügt. „Luis Halder ist ein Qualitätsspieler, der uns definitiv weiterbringt. Florian Münst hat gezeigt, dass er das Zeug für die Bezirksliga hat“, erläutert Stocker.

Als größte Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg bezeichnet er die SG Öpfingen, SW Donau, den SV Uttenweiler und den FC 1911 Krauchenwies/Hausen a.A./Göggingen. Nur der Meister steigt am Ende auf, eine Relegation wird es wegen der Strukturreform zur Saison 24/25 im Gebiet des Württembergischen Fußball–Verbands (WFV) nicht geben.

Echter Gradmesser

Im Pokalspiel am Mittwoch gegen Laiz erwartet Stocker keine leichte Aufgabe. „Trotzdem wollen wir in die dritte Runde einziehen. Wir sind der Favorit und das wollen wir auch zeigen“, sagt er.

Das Heimspiel zum Ligastart am Sonntag gegen die SGM Ertingen/Binzwangen sei ein echter Gradmesser. „Wir sind gewarnt. Der Gegner hat absolut Qualität, das hat er letzte Saison bewiesen und auch in der Vorbereitung, in der wir beim Bussenpokal mit 0:3 gegen die SGM verloren haben“, so Stocker. „Wir wollen mit einem Heimsieg in die Saison starten.“

FV Bad Schussenried: Personelle Veränderungen im Überblick

Zugänge: Luis Halder (FV Ravensburg), Florian Münst (SG Mettenberg).

Abgänge: Patrick Baur (Kariereende), Lukas Eisele (SGM Muttensweiler/Hochdorf).

Trainer: Markus Stocker, Patrick Falkenstein (Co–Trainer/beide wie bisher).

Vorjahresplatzierung: 4.

Saisonziel: Um den Aufstieg mitspielen.

Meisterschaftsfavorit: SG Öpfingen.