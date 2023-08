Fünf Musiker spielen zugunsten der Bürgerstiftung Bad Schussenried

Wunderbare und selten gespielte Musik anhören und dabei Gutes tun: Dazu laden fünf bekannte Musiker aus der Region zu einem Konzert unter dem Titel „Holz trifft Saite — eine Serenade zu Fünft“ am Sonntag, 3. September, in den Bibliothekssaal Bad Schussenried ein. Konzertbeginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Dies teilt die Bürgerstiftung Bad Schussenried mit.

Die Ausführenden sind: Salome Hänsler (Aulendorf), Violine, Stephan Klessinger (Biberach), Bratsche, Manuela Stolz (Ummendorf), Oboe, Robert Stolz (Ummendorf), Klarinette, und KMD Matthias Wolf (Bad Schussenried), Klavier. Zu hören sind zunächst Werke in der seltenen Kombination Klarinette, Bratsche und Klavier von Max Bruch und Alexis Hollaender. Als Hauptwerk in dieser Besetzung wird das 1788 komponierte Kegelstatt–Trio KV 498 von Mozart erklingen, eines seiner bedeutendsten und intimsten Kammermusikwerke. Mozart selbst hat in der Uraufführung dieses Werkes Bratsche gespielt.

Als weiteres Werk wird die Romanze F–Dur von Beethoven für Violine und Klavier erklingen, die zum Standardrepertoire aller großen Violinvirtuosen gehört. In der Kombination Oboe und Klavier erklingt ein Fantasiestück des Spätromantikers Camillo Schumann, außerdem Werke von Bach, Telemann und Wolf in unterschiedlichen Besetzungen. Mit einem Tango des Argentiniers Carlos Gardel in der Gesamtbesetzung der Musiker wird das Konzert enden.

Der Eintritt ist frei, Spenden kommen der Bürgerstiftung Bad Schussenried zugute.