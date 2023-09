Das oOberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach lädt zu einer Führung „Hausbau früher“ im Museumsdorf Kürnbach ein. Am Sonntag, 24. September können die Besucherinnen und Besucher mit Zimmerermeister Alfred Leuthold auf Entdeckungsreise zum „Hausbau früher“ gehen.

Der Zimmerermeister aus Bad Schussenried kennt die Kürnbacher Museumshäuser wie kein Zweiter. Er half maßgeblich, die historischen Gebäude nach ihrem Abbau an ihrem ursprünglichen Standort in Kürnbach wieder zu errichten. In zwei Führungen berichtet Alfred Leuthold von der Arbeit als Zimmermann und wie Fachwerkgebäude konstruiert sind, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Führungen dauern etwa 90 Minuten und finden um 11 und 14 Uhr statt. Es wird lediglich der Museumseintritt fällig, eine Anmeldung ist nicht notwendig.