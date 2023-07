Flechtkurs für Kinder

Das oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach lädt am Sonntag, 23. Juli, in die Kinderwerkstatt ein. Dort können Kinder zwischen 10 und 16 Uhr flechten lernen.

Früher wurde viel geflochten: Körbe, Netze, Zöpfe und Kleidung. Korbmacher Wolfgang Fischbach stellt in der Kinderwerkstatt mit den jungen Besucherinnen und Besuchern Spiralen aus Weiden her. Gemeinsam mit Sabrina Reich flechten die Kinder ihre eigenen Bändchen. Beim Förderverein des Museumsdorfs können die Teilnehmer Papier flechten und basteln. Der Schwäbische Eisenbahnverein bietet Fahrten für Kinder und Erwachsene auf seinen Mini–Dampfbahnen an.

Bei der Kinderwerkstatt treffen die Besucher außerdem auf Darstellerinnen und Darsteller des neuen Kürnbacher Schauspielprojekts „Kürnbach vor 100 Jahren“. Schauspielerinnen und Schauspieler in authentischen Kostümen erzählen den Besuchern aus ihrem Leben als Knecht, Polizist oder Hebamme vor 100 Jahren in einem oberschwäbischen Dorf.

Der Museumsbäcker Dietmar Neltner backt Dennete und Seelen in der Backstube des historischen Backhäusles. Weitere Speisen gibt es in der Kürnbacher Vesperstube.