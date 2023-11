Film über jüdisches Leben am Federsee wird in Bad Schussenried gezeigt

Der Dokumentarfilm „Jüdisches Leben am Federsee ‐ eine Spurensuche“ ist am Mittwoch, 15. November, von 19 bis 21.15 Uhr, in der evangelischen Christuskirche in Bad Schussenried zu sehen.

Die Veranstaltung wurde durch die Kooperation der VHS Oberschwaben und der UL Bad Schussenried möglich, präsentiert wird der circa 70-minütige Film von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Begegnung in Oberschwaben (CJB). Das Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ (2021) zeigte , wie Juden seit vielen Jahrhunderten das Leben hierzulande mitgeprägt haben, heißt es in der Ankündigung der VHS. Oft konzentriert sich das Interesse auf die Metropolen, aber auch in ländlichen Gebieten und Kleinstädten bildeten sich im Mittelalter und in der frühen Neuzeit jüdische Gemeinden, das Landjudentum. Doch blicken wohl nur wenige Orte wie Buchau auf eine fast 600-jährige gemeinsame Geschichte von Christen und Juden zurück. Erst die Nazis löschten die blühende Gemeinde aus.

Zusammen mit der Buchauer Heimatforscherin Charlotte Mayenberger fasste die CJB im Mai 2021 den Plan, über die jahrhundertelange friedvolle Koexistenz einen Dokumentarfilm zu drehen. Der Film stellt neben grundlegenden Einblicken in jüdisches Leben schwerpunktmäßig die Besonderheiten der Buchauer Gemeinde dar. Fast zwei Jahre recherchierte ein CJB-Filmteam, sichtete Film-, Bild- und Tondokumente, optimierte die Technik, überarbeitete immer wieder die Texte.

Der Eintritt ist frei, eine Spendenkasse ist aufgestellt. Die Spenden kommen dem Filmprojekt zugute.