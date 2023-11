Für viele Kunstliebhaber sind die Werke von Jakob Bräckle untrennbar mit ihrer Vorstellung von Oberschwaben verbunden. Antikmöbelhändler Georg Britsch hat auch in diesem Jahr eine Verkaufsausstellung mit 50 Ölgemälden zusammengestellt. Zu sehen ist sie vom 20. November bis 18. Januar in den Ausstellungsräumen am Bahnhof.

Es ist bereits die 38. Bräckle-Ausstellung in Bad Schussenried. 37 Jahre lang habe sein Vater, Georg Britsch senior, „das Bräckle-Fähnele hochgehalten“, sagt Georg Britsch. Nach dessen Tod Ende vergangenen Jahres sei für ihn und die Familie klar gewesen: „Das müssen wir weiter pflegen.“ Schließlich sei auch das Kredo seines Vaters gewesen: „Es geht immer weiter“.

Viele Winterbilder zu sehen

Für die Ausstellung haben Britsch und seine Schwester im Laufe der Vorbereitungen den Bestand seines Vaters noch einmal verdoppeln können, vor allem durch Käufe aus Privatsammlungen. So kommt die besonders hohe Zahl Gemälde zusammen, unter denen auch viele Wintergemälde des Malers sind, die besonders beliebt seien, sagt Britsch.

Ihm selbst hat es besonders das Bild „Wintersonne“ von 1929 angetan. Die Sonne hinter dem Nebel, der Schnee auf Bäumen und dem Heu. Jakob Bräckle verbrachte sein gesamtes Leben in Oberschwaben bis er 1987 im Alter von 90 Jahren in Biberach starb. Nahezu sein gesamtes Schaffen widmete er den vier Kilometern zwischen der Stadt und den Feldern von Winterreute.

Zuhause im Paradies

Auch Georg Britsch verbindet mit dem Maler seine eigene Heimat. „Wir wohnen im Paradies“, sagt der Händler. Immer, wenn er mit dem Rennrad unterwegs sei, sehe er überall Jakob Bräckle. „Man braucht einen Blick für unsere schöne Natur“ ‐ und den habe der Maler gehabt. Bräckles Bilder zeichneten sich durch ihre Einfachheit, Stille und ein Gefühl von Einsamkeit aus, das sie vermitteln würden.

Das Gemälde „Rübenernte“ von 1937 ist eines von rund 50 Bildern in der Ausstellung. (Foto: Jakob Bräckle )

Für die diesjährige Ausstellung hat Britsch den Galerieraum im ehemaligen Bahnhofshotel umgestaltet und neu hergerichtet, damit die Bilder besonders gut zur Geltung kommen. Zur Vernissage für geladene Gäste am Samstag, 18. November, wird Uwe Degreif sprechen, „der Bräckle-Gott“, wie Britsch sagt. Der Kunsthistoriker beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Künstlern aus der Region.

Den Vater glücklich machen

Dass ihnen nach 38 Jahren mit Ausstellungen irgendwann die Bräckle-Bilder ausgehen könnten, ist für Georg Britsch keine Sorge. Immerhin habe der Maler in seienm langen Leben sicherlich tausende Werke geschaffen. „Wir hatten mit Sicherheit schon ein paar hundert, aber lange noch nicht alle“, sagt Britsch.

Das wichtigste ist für ihn in diesem Jahr: „Dass mein Senior vom Himmel oben runter guckt und sich freut.“ Bei der Auswahl an Bildern, die geboten werde, ist er sich sicher: „Mein Vater würde einen Luftsprung machen.“

Ausstellung