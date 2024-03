Familienprogramm und Osterausstellung im Museumsdorf Kürnbach

Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach lädt zum Osterfest ein: Am Ostersonntag, 31. März, erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Ausstellung zu Osterbräuchen, gefolgt von einem kreativen Mitmachprogramm für Familien am Ostermontag, 1. April von 10 bis 16 Uhr. Dies teilt das Landratsamt mit.

Ostern gilt als das höchste und älteste christliche Fest und wird mit verschiedenen Bräuchen gefeiert. In einer Ausstellung erfahren die Gäste am Ostersonntag und -montag im Museumsdorf Kürnbach, was es mit Palmesel, „Eierschucken“ oder Osterpalme auf sich hat.

Am Ostermontag können sich vor allem die kleinen Besucherinnen und Besucher an verschiedenen Osterbräuchen versuchen. Der Osterhase ist im Museumsdorf zu Besuch und hat Eier für die Kinder versteckt, mit dem Kürnbacher Förderverein basteln die Kleinen Osterkarten und bei der Bastelstation bemalen sie Eier.

Bevor der Schokoosterhase Einzug in die Osternester genommen hat, waren Zuckerhasen bei Kindern beliebt: Wie solche Zuckerhasen hergestellt werden, zeigt Horst Banzhaf am Ostermontag im Museumsdorf. In der Schokoladenwerkstatt von Margit Burrmeister können Kinder dann selbst Hand anlegen und mitmachen. Nach so viel Aktivität lädt die Märchenerzählerin zu einer Verschnaufpause und zum Zuhören ein.

Für den kleinen und großen Hunger holt der Museumsbäcker österliche Speisen aus dem Ofen des historischen Backhäusles, die Kürnbacher Vesperstube und Imbissstände locken mit schwäbischen Spezialitäten.