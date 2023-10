Erlebnistag im Kloster ‐ Auf den Spuren des fliegenden Paters

Das Kloster Schussenried lädt Familien auf eine spannende Zeitreise ein: Denn am Sonntag, 8. Oktober, findet der Erlebnistag im Kloster statt. Dabei öffnet die Stätte von 11 bis 17 Uhr ihre Pforten.

Die Aktion lädt alle dazu ein, die faszinierende Welt der mittelalterlichen und barocken Klöster Baden-Württembergs kennenzulernen. Traditionell stehen am Erlebnistag Angebote für die ganze Familie im Fokus: Auch das Kloster Schussenried bietet Führungen durch die Klosteranlage für alle Altersklassen an. Um 14 Uhr können sich Gäste jeden Alters auf eine aufregende Entdeckungsreise durch die Räume des Klosters begeben.

Dabei gibt der legendäre „fliegende Pater Mohr“ auf humorvolle, kindgerechte Art und Weise Spannendes aus seinem Klosteralltag preis. Im Anschluss haben Kinder ab sechs Jahren die Gelegenheit, inspiriert von der Geschichte des fliegenden Chorherrn, ein eigenes Flugmodell zu bauen. Jüngere Gäste ab vier Jahren können sich stattdessen am Basteln eines kunstvollen Mosaiks aus bunten Steinen versuchen. Um 15.30 Uhr nimmt Walter Hermanutz die Gäste bei der Sonderführung „Von Hüttenwerk und Heilanstalt“ auf einen faszinierenden historischen Rundgang durch das Klosterareal.

Caspar Mohr (1575‐1625) trat schon in jungen Jahren in das Kloster Schussenried ein, wo er das Amt des Ordenspriesters antrat. Schon zu Lebzeiten galt er als Universalgenie. Er war Maler, Schreiner, Schlosser, Schmied und Gärtner und überzeugte außerdem als talentierter Musiker, Organist, Orgelbauer und Uhrmacher. Berühmt wurde er aber durch seine Flugversuche: Vor 400 Jahren fasste er den Plan, Menschen das Fliegen beizubringen. Er baute im 17. Jahrhundert einen Flugapparat mit Gänsefedern und Flügeln und wurde damit um ein Haar der Flugpionier von Oberschwaben. Mit Schlaufen an den Händen konnte er die Flügel schwingen lassen ‐ ähnlich wie ein Vogel. Einige seiner Zeitgenossen empfanden seine Flugversuche jedoch als Gotteslästerung. Seine vielfältigen Fähigkeiten und sein exzentrisches Interesse am Fliegen machen ihn zu einer der faszinierendsten historischen Persönlichkeiten von Kloster Schussenried.

Eine telefonische Anmeldung für die Führungen und für die Bastelaktionen unter 07583/9269140 ist erforderlich.