Ein Sonntag voller Genuss und Entschleunigung

„Cittaslow“ ‐ was genau soll man sich denn darunter vorstellen? „Citta“ kommt aus dem italienischen, heißt „Stadt“ dann muss man nur noch das englische Wort „slow“(langsam) anfügen. Eine Cittaslow, das ist eine Stadt mit ursprünglichen Landschaften, faszinierender Handwerkskunst, wo der Mensch noch das Langsame anerkennt, die Echtheit und Regionalität der Produkte genießt, den Geschmack und die Gesundheit achtet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Unter dem Motto „Lebensfreude in unserer Stadt“ lädt die Gemeinschaft der Cittaslow-Mitglieder, angeführt vom GHV Bad Schussenried und in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Schussenried, am Sonntag, 15. Oktober, zu einem unvergesslichen Erlebnis ein.

Von 12 bis 17 Uhr können Besucher entspannt durch die Innenstadt bummeln und einen verkaufsoffenen Sonntag, ergänzt durch Kultur, Nachhaltigkeit und vielem mehr erleben. Hier geht es nicht um die Hektik des Alltags, sondern um das bewusste Genießen des Moments, teilen die Veranstalter mit. Der ganze Tag wird begleitet von Themen wie Energie und Lebensfreude.

Ein Höhepunkt des Tages ist auch die Vielzahl an Cittaslow-Partnern, die vor Ort sind, um die Besucher an ihren Ständen zu informieren. Georg Britsch Antikmöbelspezialist als Restaurierungsfachmann und auch die KunstStatt von Theresia K. Moosherr sind dabei.

Das Rathaus öffnet seine Türen für Einblicke in den Breitbandausbau und andere wichtige städtische Projekte, wie die Schussenoffenlegung und den Ausbau der nördlichen Wilhelm-Schussen-Straße. Um nachhaltigere Entscheidungen zu treffen, stellt Jürgen Falkenstein seine preisgekrönte, innovative equatronic vor, die Energieagentur Ravensburg und die Energieberater W+D stehen bereit, um über Energieeffizienz zu sprechen. Eine Stadtführung um 13.30 Uhr bietet zudem die Möglichkeit, die reiche Geschichte der Stadt zu entdecken.

Doch es gibt noch mehr zu erleben. Bei der Stempelaktion haben die Besucher die Chance, viele Preise zu gewinnen. Und für diejenigen, die sich für Bildung und Zukunft interessieren, öffnet das Schulzentrum von 14 bis 16 Uhr seine Tore und gewährt Einblicke in die laufende Generalsanierung. Die gesamte Innenstadt ist mit „Gut-in-Schuss-Inseln“ geschmückt, die dazu einladen, sich auf einem der zahlreichen Liegestühle niederzulassen, tief durchzuatmen und den Moment zu genießen. Die Atmosphäre beim Flanieren durch die Geschäfte, die an diesem Sonntag geöffnet haben, wird von handgemachter Musik aus der Region begleitet.

Und für die jüngsten Besucher gibt es ein aufregendes Kinderprogramm, damit auch sie ihren Spaß haben.