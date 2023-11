Ein besonderes Kirchenkonzert von Chor und Orchester St. Magnus

Das jährliche Kirchenkonzert von Solisten, Chor und Orchester Sankt Magnus unter Leitung von KMD Matthias Wolf in der Sankt-Magnus-Kirche Bad Schussenried findet am Sonntag, 26. November, um 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Platzreservierungen sind per Telefon unter 07583/375623 oder per Mail an [email protected] möglich, Platzkarten gibt es auch am Konzerttag ab 15 Uhr an der Konzertkasse. Zum Konzertservice gehört auch die Aufstellung von Leinwänden in den Seitenschiffen, damit das Konzert auch optisch gut verfolgt werden kann.

„Vom Dunkel ins Licht“ bildet den thematisch-musikalischen Rahmen. Dunkel und Finsternis sind nichts, was Menschen Freude bereitet. Vielmehr wächst in den Monaten, in denen die Dunkelheit unausweichlich ist, die Sehnsucht nach Licht. Nicht verwunderlich ist, dass es seit alters her Bräuche und Traditionen gibt, die diese Sehnsucht in den Mittelpunkt stellen: das Anzünden von Lichtern auf den Gräbern an Allerheiligen/Allerseelen, adventlich-weihnachtliche Lichtbräuche udie österliche Feier des Lebens im Bild vom karfreitäglichen Dunkel des Grabs zum Licht und zur Auferstehung des Ostermorgens.

Die Bandbreite der Werke reicht von der Kantate „Selig sind die Toten“ des Beethoven-Zeitgenossen Christian Heinrich Rinck über „Mache dich auf und werde Licht“ des Silcherfreundes Christian Palmer bis zu „Light of the world“ aus der populären amerikanischen Kirchenmusik oder einem Stück der Ethnic-Reggae-Gruppe annaRF. Als Uraufführung ist ein „Vater unser“ für Chor, Holzbläser und Klavier von M. Wolf zu hören. Schlusspunkt ist ein Te Deum in deutscher Sprache des Mozartzeitgenossen Franz Bühler. Solistische Akzente setzen die Sopranistin Theresa Heinzelmann sowie die Violinistinnen Salome Hänsler, Sarah Baranja, Carolin Winkel und Tabea Bollinger mit einem Konzert für vier Solo-Violinen von Telemann.

Nach dem Konzert bieten die Ministranten von St. Magnus Glühwein und Punsch auf dem Kirchplatz an.