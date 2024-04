Egerländer Musikanten der Stadtkapelle Ochsenhausen spielen im Bierkrugstadel

Der Schussenrieder Bierkrugstadel steht am Samstag, 6. April, ganz im Zeichen der Egerländer Musik. Ab 19.30 Uhr spielen die Egerländer Musikanten der Stadtkapelle Ochsenhausen unter Leitung von Werner Hutzel. Dies teilt die Brauerei Ott mit.

Durch zahlreiche Auftritte ist die Gruppe mittlerweile in ganz Oberschwaben bekannt. Die 20 Musikerinnen und Musiker bieten beim Blasmusikabend im Bierkrugstadel in Bad Schussenried einen Stimmungsmix mit Stücken von Ernst Mosch, Peter Schad, der Scherzachtaler Blasmusik sowie bekannte deutsche Polkas, Walzer und Märsche.

Die Veranstaltung ist bestuhlt. Für ausreichend Sitzmöglichkeiten ist gesorgt. Der Einlass ist um 18 Uhr, Konzertbeginn um 19.30 Uhr. Es besteht freie Platzwahl. Während der Veranstaltung findet eine Bewirtung mit Getränken und Speisen statt.

Karten im Vorverkauf sind erhältlich auf www.schussenrieder.de, unter Telefon 07583/404-11 oder per Mail an [email protected]. Der Eintritt kostet im Vorverkauf zehn Euro (plus Gebühr) und an der Abendkasse 13 Euro.