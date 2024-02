Eda Evrankaya gewinnt Vorlesewettbewerb in Riedlingen

Als Klassen- und damit Schulsiegerin im Vorlesewettbewerb hat in diesem Schuljahr Eda Evrankaya (Klasse 6) das Caspar-Mohr-Progymnasium (CMPG) Bad Schussenried beim Kreisentscheid am Kreisgymnasium in Riedlingen vertreten. Dies teilt das CMPG mit.

Vor Ort durch ihre Familie und ihre Deutschlehrerin Ines Alesi unterstützt, trat sie beim Vorlesen einer vorbereiteten Textstelle aus einem selbst ausgewählten Buch gegen vier weitere Schülerinnen und Schüler aus Schulen in Bad Buchau, Laupheim und Riedlingen an. In der zweiten Runde mussten alle Teilnehmer dann aus dem ihnen unbekannten ersten Band der „Abenteuer-Express“-Reihe mit dem Titel „Juwelendiebe im Highland Express“ von Maya G. Leonard und Sam Sedgean vorlesen.

Die Jury, die aus Vertreterinnen von Kooperationspartnern des Kreisgymnasiums Riedlingen bestand, lobte die Leistung von allen Vorlesenden und betonte die hervorragende Leistung der CMPG-Schülerin mit den Worten: „Wir finden, du könntest jedem von uns abends zur Entspannung vorlesen.“ Mit dem Sieg in Riedlingen wird Eda Evrankaya den Kreis „Biberach West“ beim Bezirksentscheid, der voraussichtlich in den Monaten März und April stattfindet, vertreten.