Bad Schussenried

Dokumentarfilm über das jüdische Leben am Federsee

Bad Schussenried / Lesedauer: 2 min

Nach über zwei Jahren Arbeit kann die Volkshochschule Oberschwaben in Kooperation mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Begegnung in Oberschwaben (CJB) am Mittwoch, 15. November, um 19 Uhr den Dokumentarfilm „Jüdisches Leben am Federsee ‐ eine Spurensuche“ in der Evangelischen Christuskirche zeigen.

Veröffentlicht: 06.11.2023, 11:27 Von: sz