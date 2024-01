Die Sternsinger sind unterwegs

In der Kirchengemeinde St. Magnus sind die Sternsingergruppen bis 6. Januar unterwegs. Sie bringen Segenswünsche für das neue Jahr und sammeln Spenden für das Kindermissionswerk, das weltweit 1300 Kinderprojekte unterstützt.

Am Montag, 1. Januar, waren Gruppen unterwegs, in der Zeppelinstraße, Robert-Bosch und Maybachstraße, Buchauerstraße, Saulgauerstraße, Zinken sowie das Gebiet Kohlplatte mit Memelstraße, Kolpingstraße, Banaterweg, Berlinerstraße, im Bühlöschle, Danziger Weg, Tiergarten, Enzisholzweg, Kurt-Etzel, Ludwig- Gaab und Martinsesch.

Am Dienstag, 2. Januar, lief eine Gruppe im Gebiet Kohlplatte und besuchte die Häuser, die am 1. Januar nicht geschafft wurden. Außerdem war eine weitere Gruppe in der Pfarrer-Leube-Straße, Schillerstraße, Goethestraße, Hebbelweg, und im Hölderlinweg unterwegs.

Am Mittwoch, 3. Januar, werden die Häuser in der Aulendorfer Straße, Abt-Wittmeyer-Straße, Abt-Rohrer-Straße, Probst- Burchard-Straße, Ziegelbergweg, Ludwigstraße, Fischerhausstraße, Drümmelbergstraße, Magnusstraße, Gartenstraße, Schulstraße und Am Kurpark besucht.

Am Donnerstag, 4. Januar, sind Sternsingergrupen in Kleinwinnaden, Richarda-Huch-Weg, Droste-Hülshoff-Straße, Wilhelm-Busch-Straße, Theodor-Storm-Straße, Hermann-Hesse-Straße und Ingeborg-Bachmann-Straße, Lessingstraße, Mörikestraße, Eichendorffstraße, Wielandstraße, Herderweg, Rilkestraße, Lönsweg, Heinrich- Heine-Straße, Gebrüder-Grimm-Weg, Rückertweg unterwegs.

Am Freitag, 5. Januar, und Samstag, 6. Januar, werden die Straßen Konradin-Kreutzer, Alpenstraße, Pater- Mohr-Straße, Berengerstraße, Hohkreuzstraße, Grüner Weg, Konradstraße, Welfenstraße, Albert-Uhl-Weg, Galgenweiher und Blasius- Erler-Weg besucht.

Zusätzlich sind am Samstag, 6. Januar, Gruppen in Kleinwinnaden, Olzreute,,Lauhaus, Aichbühl, Roppertsweiler, in der Finsterbachstraße, Lortzingstraße, Brahmsweg, Birketstraße, Mozartstraße, Beethovenstraße, Silcherweg, Hans-Lutz-Straße, Johannes- Zick-Straße Macheinstraße, Uhlsteinweg, Säntisblick, Löwenstraße, Ziegelweiherstraße, Keilbachstraße, Allgaierstraße, Huebstraße, Schäfergasse, Schulgässle, Rosenstraße, St. Weit-Straße und Georg-Kaess-Straße unterwegs.