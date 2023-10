Bad Schussenried

Dahoam is Dahoam“ ‐ Fantour in Bad Schussenried

Bad Schussenried / Lesedauer: 1 min

Dahoam is Dahoam: Autorentour 2023 in Breitengüßbach; Sophie Reiml, Andi Giesser und Christine Reimer auf der Bühne (v.li.n.re.). (Foto: Julia Wittmann/BR )

(sz) Bayerns beliebteste Fernsehserie „Dahoam is Dahoam“ ist auf Tour und kommt am Donnerstag, 9. November, in den Schussenrieder Bierkrugstadel.

Veröffentlicht: 11.10.2023, 19:22 Von: sz